捷運樹林線施工不慎害騎士斷牙 捷運局開罰6萬勒令停工

新北捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程2日因廠商施工不慎，造成1名機車騎士受傷。圖為工區施工情形。（捷運局提供）

2025/07/03 14:14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市捷運土城樹林線工程施工中，昨天（2日）下午5點多，1名機車騎士行經樹林區中正路工區，因廠商施工不慎，導致騎士遭吊臂機掉落的鋼管砸傷，造成6顆牙齒斷裂、頭暈等症狀，經送醫治療，所幸無生命危險。市府捷運工程局表示，針對廠商違規已開罰6萬元，並要求停工改善，傷者的醫療費用和損害賠償，廠商須負起全責。

捷運局表示，施工中的捷運土城樹林線CQ890（樹林段）區段標工程，2日下午5點多在樹林區中正路上的工區，施工廠商正在施作捷運墩柱的基樁作業時，不慎碰撞圍籬上面的遮蔽設施，造成鍍鋅鋼管砸傷用路人。

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捷運局說明，事發後施工廠商立即通報119救護車，將傷者送至醫院治療，捷運局第一時間也派員慰問，並給予慰問金，持續關心傷者復原情況，經醫生診斷治療，傷者意識清楚可出院，昨晚10點已返家休養。

捷運局指出，針對廠商施工行為未依照職業安全衛生法規定，依照契約開罰6萬元，並要求停工改善；此外，傷者的後續醫療及機車損壞部分，市府要求施工廠商負起一切責任，妥善處理相關賠償事宜。

另外，捷運工區進行物料吊掛施作等安全措施，將進行全面檢討，捷運局要求施工廠商須做好所有安全措施且達到標準，由監造單位確認安全無虞才能復工。

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