桃市啟英高中爆教師擅改學生志願序 家長氣炸

EdYouth接到學生陳情，桃園啟英高中一名丁姓教師擅改學生申請大學志願序，丁師還在班群中涉以公審，造成該名學生心理極大壓力。（EdYouth提供）

2025/07/03 16:57

〔記者林曉雲／台北報導〕學生團體EdYouth近日接獲桃園啟英高中一名學生投訴指，該校丁姓女教師未經該學生及家長允許，逕自調整該生甄選入學志願並送出，造成學生及家長無法再調整，丁姓教師事後還在班級群組公審學生，造成這名學生巨大的心理壓力與不適。EdYouth質疑，丁師已涉違反大學申請入學招生簡章規定，若有冒用他人身份登入操作，而使考生權益受損，冒用者應負刑事責任，甄選委員會應主動移送司法調查。

EdYouthEdYouth要求大學甄選入學委員會亦應即刻啟動調查，釐清志願異動責任，並研議適當的輔導與補救措施，還給受害學生公道，使其升學權益不被侵害；桃園市政府教育局也應立刻查明真相，將丁姓教師移送教評會調查及懲處，並充分保護當事學生不再受到教師及校方的不當侵擾及公審；教育部則應發函提醒全國高中學校應尊重畢業生選填志願的自主選擇權，勿再發生類情案件。

請繼續往下閱讀...

EdYouth常務理事洪振翔指出，6月6日是大學申請入學志願送出截止期限，6月5日丁師徵求學生回校填寫志願，投訴學生原擬選填台中某私立大學音樂學系為第一志願，但丁師質疑該學生把私立排在前面、公立排最後面，將其志願做出順序調整，並於系統點選送出志願後，才通知學生說回去跟父母討論。

洪振翔表示，因丁師已將志願送出，學生及家長隔日希望修正也無法更改，學生最想去的學校被排在倒數第2個，老師送出的第1、2個志願根本不是她想讀的。EdYouth發函桃園市教育局及教育部請求調查處理，但桃園市教育局介入後，啟英高中未善盡保護當事人責任，丁師於班級群組點名該學生，甚至疑似透過同儕施壓要求撤回申訴，校長也在校內公開場合為丁師說情。

此外，這名學生向EdYouth陳情指高二時，丁師以她家庭經濟環境不佳，要求她勿再化妝到校，並出言貶低其家庭環境及家長工作，還曾令其班上平日化妝到校之其他女學生，應選擇「美容美髮科系」。洪振翔表示，丁師顯已涉違反性別平等教育法。

EdYouth接到學生陳情，指桃園啟英高中丁姓教師擅改學生申請大學志願序，涉侵害學生權益，並涉觸相關規定。（EdYouth提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法