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    彰化幸福餐券80元被嫌「吃不飽」

    7-ELEVEN門市張貼「幸福餐券兌換指定門市」公告，提醒持有幸福餐券的學生，可在寒暑假期間使用餐券。（縣府提供）

    7-ELEVEN門市張貼「幸福餐券兌換指定門市」公告，提醒持有幸福餐券的學生，可在寒暑假期間使用餐券。（縣府提供）

    2025/07/03 13:44

    〔記者張聰秋／彰化報導〕每年寒暑假，彰化縣約有1萬1000多名國中小學生可憑數位學生證，在四大超商及台灣楓康超市兌換價值80元的套餐或便當，縣府補助70元、業者加碼10元。不過近來有不少民眾發現，隨著物價上漲，80元幾乎只能買一盒沙拉加一根香蕉，對正值發育期的國中生來說根本吃不飽，引發民怨。

    民眾指出，7-11一個燒肉便當訂價89元、肉絲黃金蛋炒飯訂價79元，彰化縣補助調整的幅度，追不上物價通膨。嘉義市數位化「幸福飽餐券」去年（2024）就從70元調高到100元，苗栗縣的「寒暑假安心午餐券數位化」100元數位餐券可兌換109至110元的優惠餐，這兩縣市受惠學生人數各約5000人，彰化縣要照顧的人數是這兩縣市的2倍多，除了兌換地點多一個楓康超市外，最實際的補助金額硬是比人家少。

    「100元起碼還能兌換一個便當、一顆茶葉蛋或一根香蕉，80元一塊麵包再加一瓶小鮮奶，或是兩個御飯團就沒了，小學生食量小可能還吃得飽，對上了國一甚至國三的男生來說，應該吃不飽，撐不到一餐時間，很快就餓了。」民眾直言，會苦了特別需要照顧的孩子！

    彰化縣的「幸福餐券」自2019年起提供補助，最初金額為每人50元，2022年調整至國小55元、國中60元，2024年暑假再調高為60元、65元，今年則統一為70元。補助對象為設籍本縣的低收入戶、中低收入戶、突遭變故家庭或經學校認定的弱勢學生。

    萊爾富超商貼出彰化縣「幸福餐券聯合招標」兌換公告，學生憑數位學生證可至Life-ET機台兌換80元套餐，使用期限為寒暑假期間。（縣府提供）

    萊爾富超商貼出彰化縣「幸福餐券聯合招標」兌換公告，學生憑數位學生證可至Life-ET機台兌換80元套餐，使用期限為寒暑假期間。（縣府提供）

    彰化縣今年「幸福餐券」縣府補助70元、超商加碼10元，可兌換80元，金額雖有調高，卻被嫌趕不上物價通膨。（縣府提供）

    彰化縣今年「幸福餐券」縣府補助70元、超商加碼10元，可兌換80元，金額雖有調高，卻被嫌趕不上物價通膨。（縣府提供）

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