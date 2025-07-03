雲林肉品市場拍賣昨均價106.4元 員工驚「從沒看過這天價」

雲林肉品市場毛豬拍賣均價破百已維持約一週，昨均價106.4元，內部員工驚「沒看過這種價格」。（記者李文德攝）

2025/07/03 13:21

〔記者李文德／雲林報導〕毛豬近期供應量減少，雲林肉品市場昨（2日）每公斤均價達106.4元，內部員工驚呼「從沒看過這天價」。肉品市場總經理黃加安表示，年初因豬仔育成率不佳、疾病等問題導致，預估可能在中秋後才會漸回穩。

郭姓肉攤業者表示，最近豬肉價格上漲，連帶影響消費者購買意願，現在賣出的豬肉也很難抵掉進貨成本；廖姓業者表示，因應豬肉上漲已經好幾個月，不敢將三層肉上漲，希望維持每斤180元，看能不能吸引顧客光顧。

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丁姓肉商表示，近日雲林肉品市場交易價都破百元大關，以往都會購入180至200頭毛豬，因此番波動每日已經減少買入20多頭，控制成本。

黃加安表示，以往全國單日毛豬交易量約2萬2000多隻，不過截至7月2日成交頭數1萬6913隻，以雲林肉品市場而言，單日以往成交約2200隻，到昨為止剩1794隻，估計減少約2成。主因是年初豬仔因藍耳病、下痢，加上近來天候炎熱等問題造成育成率不佳，連帶影響豬隻供應量少讓價格居高不下。

黃加安表示，從端午節前後均價約96元，近一個月逐步上升，到上週開始突破百元，昨日均價106.4元，且交易均重以往可達123公斤左右，到昨為止剩114.14公斤，更可凸顯育成率、換肉率不佳等問題。

黃加安指出，中元節豬肉需求增加，可能毛豬交易價會持續維持，不會有太大波動，預估中秋節過後才有可能回穩。

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