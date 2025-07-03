高雄前金區凌晨停電影響586戶 台電30分鐘搶修恢復供電

高雄前金區凌晨停電586戶受影響，台電30分鐘搶修恢復供電。（資料照）

2025/07/03 13:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金區今（3）日凌晨2時13分停電，造成中華三路、大同二路、文武二街及自強二路等約586戶用電戶受影響，高雄天氣酷熱，停電造成冷氣突然停止運作，許多民眾半夜被熱醒，台電經30多分鐘搶修恢復正常。

台電公司今表示，因地下電纜故障發生停電事故，包括中華三路、大同二路、文武二街及自強二路等附近住戶受波及，冷氣、冰箱、電風扇等電器用品，全都停擺。

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台電高雄區處接獲通報經30分鐘緊急搶修，約於凌晨2時44分成功隔離故障點，全部恢復供電，經查停電事故主要因地下電纜設備故障所致。

台電表示高雄總用電數192.7萬戶，統計2015至2024年高雄停電件數，從1882件降低至1065件（最多為2016年2406件）、降幅約43%，今年到6月中旬累計182件，與去年相當。

台電強調，近幾年每年均投入超過20億元改善配電設備、強化電網韌性，同時也在防止鳥獸碰觸措施上推動多項機制，例如加裝防松鼠網、加裝驅鳥器、防止猴子攀爬、鳥槽清除；基於保護動物原則，台電還嘗試在電桿適當處設置人工鳥巢，讓喜歡在電桿築巢的鳥更安全，也避免電力設備受損。

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