屏菸夏日限定市集7/5~7/6免費入場 聯名潮T限量開賣

「小丑八怪」結合驚奇、肢體、馬戲與美感。（圖由屏東縣政府提供）

2025/07/03 13:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕迎接暑假，屏菸1936文化基地將於本週六（5日）、週日（6日）下午1點至6點，推出免費入場的夏季限定活動「奇幻夏日X變裝派對」，主打風格市集、馬戲演出、手作體驗，更有限量聯名款潮T，為參加民眾開啟五感玩樂新體驗。

屏東縣政府文化處表示，屏菸金葉俱樂部夏日市集此次集結超過50個特色品牌攤位，營造風格濃厚的市集氛圍，也邀請Eye Catching Circus的魔幻演出「小丑八怪」，以安徒生童話為靈感，結合馬戲特技與戲劇肢體，帶來一場超現實、超好拍的藝文饗宴。

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更安排大小朋友化身「叢林冒險家」，親手體驗昆蟲標本製作、近距離觀察爬蟲動物，認識自然的神秘面貌。完成打卡與按讚任務，可免費兌換金葉限定飲料提袋、變裝面具與貼紙。

此外，只要憑常設展門票（屏東縣民憑身份證），可於售票處以100元加購屏菸與「臺灣印事」合作開發的集章式海報與「金黃色山形牆」疊印明信片，滿足集章控的收藏喜好。

文化處指出，屏菸與台南在地潮牌「香蘭男子電棒燙」合作潮流T-SHIRT，結合經典山形牆、台式美學與香蘭招牌「技術本位」精神，搭配屏菸懷舊標語，7月5日起於屏菸文創賣店「好屏製造所」販售，全尺寸限量250件，每件700元。屏東縣王船文化館也推出暑期限定「王船造型爆米花」，售價350元，將王船文化圖騰巧妙轉化為生活零食。

屏菸「金黃色山形牆」疊印明信片。（圖由屏東縣政府提供）

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