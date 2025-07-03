台南左鎮90年木炭窯 84歲羅恊全燒窯當運動

從羅恊全祖父時代即有的木炭窯，已有逾90年歷史。（記者劉婉君攝）

2025/07/03 12:28

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市左鎮區榮和里有一座傳統老木炭窯，已有逾90年的歷史，84歲的「火炭伯」羅恊全延續祖父留下來的木炭窯，迄今仍在燒製木炭，雖然木柴來源及客戶都已大不如前，甚至不敷成本，他說，「現在就當成做運動。」

羅恊全使用的木炭窯，從祖父時代就開始燒製，將近20年前，他接手已故哥哥，開始經營，早期1年可燒4窯，隨著環保意識抬頭，客源銳減，近年來木柴的來源取得也日益困難，現在1年只有1窯，客群主要是中部製茶的業者或是附近老顧客，年節烤肉旺季也是生意比較好的季節。

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羅恊全說，燒製木炭時一開始的3夜4日必須顧火保持固定的溫度，因此不能睡覺，相當辛苦，每窯燒製約需4個月的時間才能完成，2萬8千斤的生柴，大約只能燒出3千斤的木炭。現在人工、車資等成本均上漲，木炭1斤只賣30元，有時1天賺不到50元，且成本必須立即付出，卻只能慢慢等客人上門才能陸續收入。

由於年事已高，羅恊全的兒孩不願他再繼續燒製木炭，羅恊全說，自己勞動慣了，現在是當成運動在做，不過，如果將來找不到生柴，目前窯裡的木炭，也可能是最後一窯。

羅恊全的木炭窯近年來也成為左鎮的隱藏版景點，常有人前往參訪，羅恊全也會以幽默風趣的方式，分享自家的木炭窯故事。

「火炭伯」羅恊全已84歲，將燒製木炭當成運動。（記者劉婉君攝）

羅恊全燒製的傳統木炭。（記者劉婉君攝）

羅恊全向左鎮區長余基吉（右）介紹木炭窯的故事。（記者劉婉君攝）

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