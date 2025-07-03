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    高中畢業先靠青領計畫卡位工程師 20歲當上經理再靠工作經驗錄取國立大學

    謝家榮高中畢業透過「青年就業領航計畫」先到企業卡位工程師，現在還錄取國立高雄科技大學土木系，精進專業。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

    謝家榮高中畢業透過「青年就業領航計畫」先到企業卡位工程師，現在還錄取國立高雄科技大學土木系，精進專業。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

    2025/07/03 13:31

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕畢業於成功大學附屬台南高工建築科的青年謝家榮，曾是全國技能競賽數位建築建模選手，透過勞動部與教育部「青年就業領航計畫」先到企業卡位工程師，年僅20歲就升任經理，2年下來存到學費，也累積職場經驗，現在透過特殊選才管道，錄取高雄科技大學土木系，繼續精進專業領域。

    謝家榮高中就對數位建設建模很感興趣，過去在南區分區賽中，獲得數位建設BIM職類銀牌佳績，高三在師長介紹下，認識青領計畫，透過勞動部勞動力發展署桃竹苗分署就業媒合計畫職缺，進入位於新竹縣竹北市的頂尖國際工程顧問公司擔任BIM工程師。

    謝家榮入職1年半就被公司提拔升任經理，年僅20歲就獨當一面，負責工程案件的進度控管、對外溝通、業主協調與團隊管理，是團隊中最年輕的專案管理者。

    謝家榮表示，2年職場經驗讓他更確定未來要投身數位建模產業，期間接觸到業界專業人士，也累積實務經驗，培養溝通協調與專案規劃能力，意識到在專業領域仍有進步空間，因此透過特殊選才到高雄科大進修，將於9月入學，很感謝青領計畫讓他更穩健地朝職涯與人生目標邁進。

    桃竹苗分署7月16日在分署活動中心舉辦青領計畫專案就業媒合活動，將邀饗賓餐旅、景碩科技等26家企業設攤，提供工作機會，協助青年就業，詳情可至青年就業領航計畫網站（https://youthjob.taiwanjobs.gov.tw/youthjob/）查詢。

    謝家榮表示，2年職場經驗，讓他更確定未來要投身數位建模產業。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

    謝家榮表示，2年職場經驗，讓他更確定未來要投身數位建模產業。（勞動部勞動力發展署桃竹苗分署提供）

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