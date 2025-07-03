碧潭堰魚道生態友善 喜見新店溪毛蟹連續4年攀爬繩道洄游

新北市碧潭堰設置魚道後，喜見各種原生魚類和蝦蟹洄游。（記者翁聿煌攝）

2025/07/03 11:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天視察新店溪及碧潭堰河川治理與生態共融成果，水利局為協助毛蟹能夠順利洄游，在碧潭堰魚道新設生態輔助措施，專為小毛蟹打造的特製麻繩，全長132公尺、直徑3.8公分，提供「繩助攻」助小毛蟹攀爬越堰，展現碧潭堰在串聯新店溪生態鏈上的重要角色。

侯友宜視察時表示，毛蟹能夠一連4年持續不斷地回來，證明這些年來，在新店溪水環境治理上的成效，榮獲「全國水環境大賞」獎，為上游堰壩的魚道工程開啟全新篇章。

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宋德仁表示，過去新店溪水質不佳及水位較低，水利局透過污水接管改善水質，且2015年於碧潭堰下游完成4座矮堰設置，抬升河川水位，讓魚蝦蟹類可以抵達碧潭堰，2023年7月碧潭堰新堰體修復後，打通中斷46年的新店溪生態廊道，透過魚道中設置的水中攝影機，記錄到51種魚蝦蟹類，其中有36種原生種，包含常見的台灣石（左魚右賓）、香魚、鱸鰻、烏魚、溪哥以及6月底大量現蹤的日本禿頭鯊。

宋德仁提到，毛蟹是洄游生物，考量到毛蟹在水泥魚道上溯的艱辛，碧潭堰魚道在設計之初即設置攀爬繩，原來的繩索經過兩、三年使用難免破損，因此今年趕在毛蟹上溯季節前，預先在碧潭堰魚道架設直徑3.8公分、長度超過132公尺的新麻繩，為毛蟹們提供了強力的「繩助攻」。

水利局長宋德仁說，碧潭堰成功打通新店溪魚蝦洄游的管道，影響所及，更上游的青潭堰、直潭堰，甚至翡翠水庫也在評估增設魚道的方案，讓新店溪真正重回自然生態風光。

新北市碧潭堰設置魚道後，喜見各種原生魚類和蝦蟹洄游。（記者翁聿煌攝）

新北市長侯友宜（中）視察新店溪及碧潭堰河川治理與生態共融成果。（記者翁聿煌攝）

新北市水利局在碧潭堰新設生態輔助措施，專為小毛蟹打造特製麻繩，全長132公尺、直徑3.8公分，提供「繩助攻」助小毛蟹攀爬越堰。（記者翁聿煌攝）

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