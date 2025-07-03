新北鶯歌、樹林部分地區7/4起停水 近萬戶受影響

鶯歌區、樹林區部分地區停水，近一萬戶居民用水受影響。示意圖。（新北水利局提供）

2025/07/03 11:49

〔記者陳奕劭／新北報導〕台灣自來水股份公司第十二區管理處辦理「鶯歌區國慶街22號前汰換管線工程」，鶯歌區、樹林區部分地區將於7月4日上午9點至晚上7點停水，時間共10小時，預計9881戶住戶（直供戶2916戶）受影響。市府水利局提醒民眾儲水，設置3處臨時供水站與水車隨時待命。

市府水利局表示，鶯歌區（中山路、中正一路、仁愛路、信義街、光復街、光明街、南昌街、南雅路、和平街、國慶街、國華路、建國路、忠孝街、成功街、文化路、文昌街、永利街、永昌街、永明街、永樂街、育德街、育才街、育智路、育樂街、育英街、育賢街、行政路、西湖街、重慶街、鶯桃路、尖山埔路）均含周邊巷弄；樹林區中山路三段、民和街、信和街以上均含周邊巷弄，將於7月4日上午9點至晚上7點停水。

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水利局指出，將在鶯歌區仁愛路55號（鶯歌區公所旁）、鶯歌區南雅路與育智路口（惠隆宮老人會館旁）、鶯歌區建國路420號（鶯歌消防隊對面）設立臨時供水站。如有任何供水問題或因重大事故緊急送水請洽免付費專線1910或鶯歌服務所：（02）2679-2224、樹林營運所：（02）2681-2526。

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