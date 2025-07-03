為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    機票變貴 3家國籍航空7/7起調漲燃油附加費

    因應國際油價波動，3家國籍航空宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。短程線將從15美元（約新台幣433元）調升至17.5美元（約新台幣505元），長程線則從39美元（約新台幣1125元）調升至45.5美元（約新台幣1313元）。（資料照）

    因應國際油價波動，3家國籍航空宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。短程線將從15美元（約新台幣433元）調升至17.5美元（約新台幣505元），長程線則從39美元（約新台幣1125元）調升至45.5美元（約新台幣1313元）。（資料照）

    2025/07/03 12:45

    〔中央社〕因應國際油價波動，3家國籍航空宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。短程線將從15美元（約新台幣433元）調升至17.5美元（約新台幣505元），長程線則從39美元（約新台幣1125元）調升至45.5美元（約新台幣1313元）。

    國籍航空公司國際航線燃油附加費的收取標準，係依據中油公司公告的國際航空燃油牌價變化調整，並報請民航局備查。

    中油今年7月公告，航空燃油平均每桶價格為92.99美元（約新台幣2684元），基準油價則為每桶40.00美元（約新台幣1154元）。

    因應航空燃油價格上漲，3家國籍航空公司宣布，自7月7日起調漲燃油附加費。短程線由15美元（約新台幣433元）調升至17.5美元（約新台幣505元），長程線由39美元（約新台幣1125元）調升至45.5美元（約新台幣1313元）。

    華航表示，每運送一名長、短程航線旅客，新增燃油成本支出分別為191.49美元（約新台幣5527元）與41.29美元（約新台幣1191元）；扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占76%與58%。

    長榮航空指出，每運送一名長、短程旅客，新增燃油成本支出分別為250.48美元（約新台幣7229元）與41.92美元（約新台幣1209元）；扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占82%與58%。

    星宇航空則表示，每運送一名長、短程旅客，新增燃油成本支出分別為98.46美元（約新台幣2841元）與19.46美元（約新台幣561元）；扣除燃油附加費後，自行吸收部分分別占75%與52%。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播