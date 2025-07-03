新北住宅租金指數納入樹三鶯區 去年下半年平穩緩漲

新北市新店區住宅大樓出租物件較多，且單坪租金高，這期住宅租金指數上漲較明顯。（圖由地政局提供）

2025/07/03 12:15

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市地政局今天公布2024年下半年住宅租金指數，除了原有的板橋土城、中和永和、三重蘆洲、新莊、新店、汐止及淡水7大次分區，因樹林、三峽及鶯歌區的實價登錄案件量達到一定水準，本次增加樹三鶯地區，8大次分區租金指數分別為104.82、105.68、104.59、104.52、104.53、104.03、99.64、102.32，近半年的漲跌幅介於0.02%至1.37%之間，與去年同期相較有-2.73%至2.85%的年變動率。

地政局指出，新北市8大次分區去年下半年皆呈現平穩緩漲趨勢，上漲幅度以新店、新莊較為明顯，與去年上半年相比，分別有1.37%、1.16%的漲幅；分析新店區上漲原因，因住宅大樓出租物件較多，且單坪租金高，漲幅較為明顯。

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整體而言，各區域住宅市場因重大公共建設持續推動，生活機能完善，剛性需求支撐區域的買賣市場，民眾的租賃需求也讓租屋市場熱絡，價格平穩緩漲。

地政局補充，各期的租金指數可能會有漲跌互見的波動，但是不一定代表該期價格有劇烈的漲跌幅，指數變化觀察仍以長期趨勢較具有參考性。

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