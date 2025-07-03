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    竹縣導入黑水虻技術處理廚餘 蟲蟲大軍可日吃20噸

    新竹縣政府環保局導入黑水虻技術，每日最多可處理20噸廚餘。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府環保局導入黑水虻技術，每日最多可處理20噸廚餘。（新竹縣政府提供）

    2025/07/03 12:31

    〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣政府環保局導入黑水虻技術處理廚餘，相較傳統堆肥需30至90天發酵，黑水虻只需3至4天即可完成初步處理，所需人力少且佔地小，每日最多可處理20噸廚餘，目前每日處理6-7噸，未來將持續推廣廚餘分類，加強清潔車的破袋檢查，以兼具減碳與資源循環效益。

    縣府表示，新竹縣政府推動氣候行動領域，第三年獲得環境部113年度「推動因應氣候變遷行動考核」優等；其中，環保局導入黑水虻技術處理廚餘，兼具減碳與資源循環效益，今天由局長蕭宏杰代表到環境部領獎。

    縣長楊文科表示，為朝向2050淨零碳排目標邁進，縣府加速推動第三期溫室氣體減量方案，聚焦高碳排部門管理，擴大自主盤查及減量，並辦理8場課程。太陽光電設置持續擴增，並與企業合作汰換校園高耗能燈具；推廣公共自行車，租賃人次年增6成；完成氣候變遷調適方案，涵蓋災害整備、高溫健康防護與農業調適等領域。

    新竹縣社區規劃師以「多一點綠，少一點熱」設計課程及提案，榮獲「2024年致敬城鄉魅力大賞」特優。為提升全民氣候素養，縣府推動創新氣候教育，導入AR互動教具、培育種子教師。

    環保局表示，全縣每日廚餘回收量28.3噸；其中清潔隊每日廚餘回收量約14.5噸，廚餘處理廠處理量每日約6-7噸，其餘提供養豬戶。黑水虻技術，解決了傳統快速發酵的耗電與處理時間長等問題，只需1/16的空間，減少運輸費用，且自動化設計，有效率的資源再利用。

    新竹縣政府環保局導入黑水虻技術，每日最多可處理20噸廚餘。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府環保局導入黑水虻技術，每日最多可處理20噸廚餘。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府辦理氣候變遷種子教師研習。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府辦理氣候變遷種子教師研習。（新竹縣政府提供）

    新竹縣社區規劃師推動低碳永續家園行動。（新竹縣政府提供）

    新竹縣社區規劃師推動低碳永續家園行動。（新竹縣政府提供）

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