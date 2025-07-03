考試院院會今日通過，司法、調查及海巡人員特考增列208名，需用名額共達1509人。（圖由考試院提供）

2025/07/03 12:02

〔記者林曉雲／台北報導〕更多機會！考試院院會今（3）日通過，今（2025）年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試增列需用名額208名，這3項考試需用名額總計1509名，以符應用人機關業務需要。

考試院說明，這3項考試原公告需用名額為1301名，因用人機關司法院、法務部及海洋委員會仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額208名。

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包括司法人員特考增列197名（三等考試34名、四等考試151名、五等考試12名）、調查人員特考三等考試增列10名、海巡人員特考三等考試增列1名，連同原公告需用名額，這3項考試需用名額總計1509名，其中司法人員特考1329名（三等考試185名、四等考試1036名、五等考試108名）、調查人員特考（僅設三等考試）106名、海巡人員特考74名（三等考試34名、四等考試20名、五等考試20名）。

考試院表示，這3項考試預訂於8月9日至11日舉行第一試筆試，各類科組別增列需用名額情形，可至考選部全球資訊網查詢。

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