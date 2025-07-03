為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    司法、調查及海巡人員特考增列208名 需用名額共達1509人

    考試院院會今日通過，司法、調查及海巡人員特考增列208名，需用名額共達1509人。（圖由考試院提供）

    考試院院會今日通過，司法、調查及海巡人員特考增列208名，需用名額共達1509人。（圖由考試院提供）

    2025/07/03 12:02

    〔記者林曉雲／台北報導〕更多機會！考試院院會今（3）日通過，今（2025）年公務人員特種考試司法人員、法務部調查局調查人員及海岸巡防人員考試增列需用名額208名，這3項考試需用名額總計1509名，以符應用人機關業務需要。

    考試院說明，這3項考試原公告需用名額為1301名，因用人機關司法院、法務部及海洋委員會仍有用人需求，經銓敘部及行政院人事行政總處再次提報缺額，增列需用名額208名。

    包括司法人員特考增列197名（三等考試34名、四等考試151名、五等考試12名）、調查人員特考三等考試增列10名、海巡人員特考三等考試增列1名，連同原公告需用名額，這3項考試需用名額總計1509名，其中司法人員特考1329名（三等考試185名、四等考試1036名、五等考試108名）、調查人員特考（僅設三等考試）106名、海巡人員特考74名（三等考試34名、四等考試20名、五等考試20名）。

    考試院表示，這3項考試預訂於8月9日至11日舉行第一試筆試，各類科組別增列需用名額情形，可至考選部全球資訊網查詢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播