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    掃街更安全！彰縣芬園19社區獲贈千件反光背心

    芬園慈音愛心慈善會捐1千件反光背心給19個社區，讓志工清晨打掃更安全。（民眾提供）

    芬園慈音愛心慈善會捐1千件反光背心給19個社區，讓志工清晨打掃更安全。（民眾提供）

    2025/07/03 12:23

    〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣芬園慈音愛心慈善會繼之前捐贈輪椅後，今天（3日）再捐出1千件反光背心給全鄉19個社區，讓環保志工們未來在清晨天未亮時，外出打掃社區能提升在光線不足下的可見度，也能讓他們在執行環境打掃維護時更安心、更安全。

    芬園慈音愛心慈善會長張晋燿指出，經常在天還沒亮，人們還沉睡在夢鄉之中時， 就已有一群志工默默的來到了社區集合，拿出打掃工具，在芬園鄉社區、街道、溝渠整理環境， 以使大家能有一個良好的環境空間，但由於天色還未全亮，對於打掃街頭的志工來說相當危險，因此為確保社區志工在執行勤務時的安全，他們繼上次捐贈百輛輪椅輔具後，這次再捐贈給芬園鄉19個社區共1000件反光背心，維護志工們打掃環境時的安全。

    有志工說，以往他們在清晨打掃街頭時，曾遇過汽車呼嘯而過，他們還要一邊打掃一邊閃躲，相當危險，有了這件反光背心，他們清晨打掃街頭時，車輛的車燈照射反光背心下，能讓駕駛人能提高警覺，讓志工們更加安全。

    芬園鄉19個社區都獲贈反光背心，將盡快發放給志工清晨打掃維護安全。（民眾提供）

    芬園鄉19個社區都獲贈反光背心，將盡快發放給志工清晨打掃維護安全。（民眾提供）

    芬園慈音愛心慈善會今天捐1千件反光背心給全鄉19個社區，讓志工清晨打掃更加安全。（民眾提供）

    芬園慈音愛心慈善會今天捐1千件反光背心給全鄉19個社區，讓志工清晨打掃更加安全。（民眾提供）

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