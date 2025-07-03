第4號颱風丹娜絲是否生成襲台？ 氣象署：今明2天是觀察重點

今日高溫提醒。（圖由中央氣象署提供）

2025/07/03 11:28

〔記者林志怡／台北報導〕木恩颱風於今日清晨生成，但對台灣無直接影響，各界關注今年第4號颱風「丹娜絲」是否將接力成形，中央氣象署表示，今明2天將是觀察重點，雖目前模式預報結果分歧，但後續低壓從台灣東部外海北上機會較大，並將影響週末天氣，各地午後將有局部大雨。

中央氣象署預報員趙紘指出，今年第3號颱風「木恩」目前位於日本東南方位置，預計以較偏北的路徑往日本東方外海移動，且其移動路徑以海上為主，對陸地並無直接影響。

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另位於台灣南邊、呂宋島東北外海的熱帶系統方面，趙紘表示，目前各家模式對於系統發展強度、後續路徑的預報分歧仍大，但多數認為低壓會從台灣東部外海緩慢北上，並往琉球群島移動，預計在週六、週日影響台灣天氣，且今明2天是觀察這個熱帶系統後續路徑、強度發展的重要時間點。

趙紘指出，今日台灣仍受太平洋高壓影響，各地天氣晴朗穩定且高溫炎熱，北部地區、彰化、雲林、嘉義、台南有36度以上高溫，尤其大台北盆地、新竹氣溫上探37度，其他地區也普遍有32至34度高溫。

降雨方面，因周邊環境為東風，今日東半部地區整日有不定時短暫陣雨，中午過後山區、嘉義以南地區，有午後雷陣雨發展，且嘉義以南可能有局部大雨。

週五台灣周邊轉為西南風的環境，中南部地區清晨至上午有零星短暫陣雨，其他地區以午後降雨為主，新竹以南地區降雨範圍擴及平地，中南部近山區容易有局部大雨。

趙紘表示，週六、週日受到低壓北抬影響，各地降雨較明顯，東半部、南部地區整日有不定時陣雨或雷雨，且各地午後有局部大雨，民眾週末2天務必外出注意天氣變化。

今日降雨提醒。（圖由中央氣象署提供）

未來降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

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