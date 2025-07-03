「溝通和社會情緒」融入教學 藝術教育新方向

藝術教育新方向！上百位教師今明2天參與培訓工作坊，學習將「溝通和社會情緒」融入教學。（圖由教育部提供）

2025/07/03 12:00

〔記者林曉雲／台北報導〕暑假第3天，老師也要不斷學習。上百位全國藝術教師今明2天參與培訓工作坊，學習將「溝通行為」與「社會情緒」議題，融入藝術領域教學，增進學生對生活周遭人事物現象的覺察與關懷。

教育部委託國立成功大學辦理工作坊，教育部師藝司科長彭寶說明，為使美感教育課程連結聯合國永續發展目標（SDGs），並深化教師溝通行為與社會情緒學習的理解與應用，以「溝通行為」為主軸，結合社會情緒學習（SEL）概念，規劃講座、工作坊、課程分享及藝文場域導覽等系列活動。

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教育部去年起推動美感教育第3期5年計畫（113-117年），委由成大擔任總計畫團隊，由國立台北教育大學、國立台中教育大學、國立高雄師範大學及國立東華大學4個美感基地大學協力共同推動，工作坊結合專業領域知識，帶領教師探索以感官、空間與關係為基礎的溝通面向，引導教師發想與推動美感課程，並透過教師社群擴散與實踐。

台灣非視覺美學教育協會理事長趙欣怡，介紹藝術平權與通用設計理念，並以口述影像、觸覺繪圖與明盲共學的方式，引導教師進行非視覺的感官體驗，開啟對感知及溝通的多元想像。台灣師範大學幼兒與家庭科學學系助理教授吳怡萱，帶領教師理解社會情緒學習（SEL）核心概念，從教師自我情緒覺察出發，進而延伸至班級經營與課程教學。

十作設計主持人簡瑋杰則分享校園諮商空間的改造歷程，透過彰化縣草湖國小輔導諮商室、宜蘭縣五結國中輔導諮商室及虎尾科技大學學生輔導諮商中心案例，帶領教師探討「情感與空間的對話」，並引導教師從微觀視角重新發現日常生活中的美感與身體感知經驗。

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