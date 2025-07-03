保障代理教師年資 南市：從114學年度起全面提敘

南市教育局表示，將依教育部規定立即修正南市代理教師聘任補充規定，並從114學年度起全面提敘。（南市教育局提供）

2025/07/03 11:36

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員余柷青等不分黨派議員關切南市代理教師年資提敘制度，要求南市府應終結「做再久也不調薪」的不公平現象，保障代理教師年資提敘權益。台南市教育局表示，將依教育部規定立即修正南市代理教師聘任補充規定，並從114學年度起全面提敘。

南市教育局表示，針對憲法法庭釋字第7號判決，教育部已於114年6月27日公告修正《高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法》內容後，教育局已立即啟動相關法規修正程序，後續將依規定辦理，以保障代理教師權益。

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教育局表示，代理教師是穩定教學現場師資缺口不可或缺的人力，有關採計代理教師服務年資提敘薪級的認定標準，教育部已有明確規範，教育局會依教育部修正公告的規定辦理，凡代理教師具有代理該教育階段、類（科）別合格教師資格者，其提敘薪級，將比照專任教師之規定。亦即符合資格的代理教師，其聘期為3個月以上，且年資累積滿1年者即可提敘1級。

教育局強調，代理教師聘任及給薪制度在教育部修正公告後已有明確的法令規定，南市會依規定程序儘速完成法規修正，並依規定期程實施，以營造友善的工作環境。

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