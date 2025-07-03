寶瓶座δ南流星雨月底登場 最佳觀賞時機曝「肉眼就能看」

7月31日為寶瓶座δ南流星雨極大期。（圖由台北天文館提供）

2025/07/03 10:57

〔記者甘孟霖／台北報導〕7月份星空精彩萬分，台北市立天文館指出，除有水星、金星、月亮接連與星團共舞，還有寶瓶座δ南流星雨壓軸於7月31日登場，輻射點晚間8點半升起，2小時後月亮西沉，之後整夜都很適合觀賞，且用肉眼就能欣賞。

台北天文館表示，今（3日）傍晚，水星將與巨蟹座中的鬼宿星團在西方低空上演近距離相會，兩者距離僅約1度，以雙筒望遠鏡觀賞尤為迷人。白色水星宛如明珠，與眾多繁星交織，是夏夜觀星絕佳開場；而明日水星將達「東大距」，也是全年最佳觀賞的時機之一。

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7月12日凌晨2點30分起，金星、金牛座一等亮星畢宿五與畢宿星團，將在東方天空共聚一處，三者同框於3度範圍內，天文館表示，金星與畢宿五這2顆明亮天體，如並列的大、小珍珠，雙筒望遠鏡觀察下的星團，則細緻如碎鑽。

天文館說，7月22日凌晨3點左右，金星將與一彎眉月現蹤於東方天空，用雙筒望遠鏡觀賞，還可發現地球將微光反射至月球暗面的「地球照」現象。

7月壓軸天象，是7月31日的寶瓶座δ南流星雨極大期，預估每小時約有25顆流星劃過夜空，天文館表示，這是夏季流星雨季的開場戲，輻射點於晚間8點30分升起，2小時後月亮即西沉，之後整夜皆很適合觀賞，而且流星數量越晚越多；建議可選擇視野開闊、無光害地點仰望夜空，用肉眼就能欣賞。

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