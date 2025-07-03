年底首發偏遠教師久任獎金惹議 全教總促修法合併年資計算

偏遠教師久任獎金將於年底上路，全教總今日促教育部修法，合併偏遠教師在不同學校的年資計算。（資料照）

2025/07/03 11:16

〔記者林曉雲／台北報導〕「偏遠地區學校教師久任獎金」將於今年底首次發放，全國教師工會總聯合會今（3日）表示，久任獎金與介聘資格均以「同一學校連續服務年資」為基準，忽略教師在不同偏遠學校的整體貢獻，恐削弱教師長期投入偏遠教育的意願，呼籲教育部修法合併年資計算，將教師在所有偏遠地區學校的服務年資納入久任獎金與介聘資格的計算基準，以肯定教師的貢獻。

全教總理事長侯俊良表示，「偏遠地區學校教育發展條例」上路近8年，教師需在同一偏遠學校服務滿6年以上，方可申請介聘至非偏遠地區學校；而「公立學校教師獎金發給辦法」亦要求同一學校連續服務滿8年且表現優良者，方可領取久任獎金；離島地區教師依「離島建設條例」也有類似「同一學校6年」限制，但這些規定未將教師在不同偏遠學校的服務年資合併計算。

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依規定，久任8年服務（第一次獎金）偏遠地區學校新台幣7萬元，特殊偏遠地區學校10萬元，極度偏遠地區學校15萬元；11年服務（第二次獎金）偏遠地區學校11萬元，特殊偏遠地區學校15萬元，極度偏遠地區學校22萬元。

侯俊良指出，制度設計使得教師因個人或職務需求在偏遠學校間調動，年資需重新計算，影響權益，也可能降低教師長期服務偏遠地區的動力，進而加劇偏遠學校師資短缺問題，偏遠地區教育資源匱乏，教師承擔重大使命，為每位孩子提供優質學習機會，穩定師資是提升偏遠地區教育品質的關鍵，現行制度卻可能阻礙此目標。

全教總呼籲教育部立即檢討並推動修法，將教師在所有偏遠地區學校的服務年資納入久任獎金與介聘資格的計算基準，並優化制度設計，建立更彈性的介聘與獎勵機制，針對偏遠地區學校長期缺師問題，制定更具吸引力與支持性的政策，確保教育資源公平分配。

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