台鐵高雄車站「大鐘」會被太陽曬壞?鐵道局:戶外型的

台鐵高雄車站六大公共藝術的「看時間」持續裝設中。（記者王榮祥攝）

2025/07/03 10:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕台鐵高雄車站公共藝術「看時間」持續裝置中，民眾注意到這座「大鐘」設在雲朵天棚的開口下方，幾乎是直接被烈日曝曬，遇到下雨天就會淋到雨，擔心撐不久?鐵道局南部工程分局強調，這裝置是戶外型的。

鐵道局南部工程分局6月起同步啟動台鐵高雄車站六大裝置藝術裝設計畫，包括「聽蒸氣」、「看時間」、「掛燈籠」、「停樹下」、「染色彩」與「映回憶」，期打造「高雄車站共感空間」。

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六大裝置藝術近期陸續完成，僅剩位於地下一層南側圓形廣場的「看時間」圍籬仍在，但已可清楚看到「大鐘」樣貌，吸引許多目光。

鐵道局說明，看時間外觀為一座大型時鐘，材質包括玻璃纖維強化塑膠、LED面板及鋼結構打造成的電子天文鐘，寬約405公分、高約370公分，每天的特定時刻，鐘面會顯示星空和天空的景象，無論是在車站地面層或地下層，候車的人們都能看到夜空中飄過的雲朵和閃爍的星星，體現高雄這座海洋城市的特色與科技精髓。

但包括台鐵員工、過往乘客都注意到，這座大鐘位處天棚的大洞下方，每天長時間曬太陽，下雨時也會直接淋雨，擔心裝置藝術面對極端氣候會撐不久?

鐵道局則強調，這是戶外型的、不受影響。

民眾好擔心高雄車站「大鐘」會被太陽曬壞?（記者王榮祥攝）

鐵道局說明，高雄車站的大鐘是戶外型的。（記者王榮祥攝）

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