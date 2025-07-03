「98W」就在家門口！恐在台灣西南近海大迴轉 未來幾天是關鍵

「98W」路徑變數高，可能在台灣西南方近海大迴轉，由於其就在台灣家門口，應變時間短，要密切注意。（圖擷自臉書「台灣颱風論壇─天氣特急」）

2025/07/03 11:52

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕位於菲律賓東方的熱帶擾動「98W」，現受到呂宋島地形干擾影響，發展變慢，不過脫離陸地後，仍有機會進一步增強為熱帶低壓，甚至發展為今年第4號颱風「丹娜絲」，路徑變數高，可能在台灣西南方近海大迴轉，由於其就在台灣家門口，應變時間短，要密切注意。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」指出，目前擾動「98W」正與菲律賓呂宋島纏鬥中，受地形干擾影響，發展步調偏慢，但未來幾天將進入關鍵轉折期，預估週末以前受到高壓引導西行，週末抵達台灣西南方近海，同時強度進一步發展，有機會增強為第4號颱風「丹娜絲」。

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下週高壓勢力減弱，「98W」有機會大幅轉向，中心經由台灣南端或巴士海峽進入台灣東部海域，到台灣以東後，「98W」可能受困在2個高壓之間的「鞍型場」，移動趨緩、路徑更加飄忽不定。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇也在臉書表示，「98W」就在家門口，未來的強度跟路徑變化空間還很大，接下來1～2天是密切觀察期，週末到下週初有活動安排的民眾要多加注意最新訊息。

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