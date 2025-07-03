34校獲台美生態學校認證 會稽國中虎頭山課程保護老鷹

會稽國中通過台美生態學校認證，成為桃園第1所「國中級」生態學校，將赤腹鷹融入校訂課程。（圖由會稽國中提供）

2025/07/03 10:49

〔記者林曉雲／台北報導〕「環境教育法」滿15年，黑松教育基金會深耕環境教育12年，透過「綠+校園生態計畫」，協助34校取得「台美生態學校認證」，並催生桃園市會稽國中為第1所國中級生態學校，虎頭山賞鷹課程促發學生為保護老鷹，遊說社區減少使用老鼠藥。

黑松教育基金會迄今陪伴逾4.7萬名師生、累計68所學校參與，今年榮獲環境部頒發「生態學校卓越貢獻獎」。

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會稽國中校長李文義表示，教學團隊運用「綠+校園生態計畫」資源，觀摩其他生態學校經驗，以校園周邊的虎頭山與桃林鐵路為場域，設計出賞鷹、淨山、健走等戶外課程，引導學生親身走入大自然、學習關懷在地。

會稽國中學生至虎頭山觀察赤腹鷹、觀看紀錄片後，開始反思「老鷹如果吃了中毒的老鼠，會不會也跟著中毒？」因此建議社區減少使用老鼠藥，改以友善生態方式驅蟲。李文義表示，培育學生擁有如此思維和同理心，正是環境教育最可貴的價值，課程實踐成果讓會稽國中首次參與即通過「台美生態學校認證」，也讓更多青少年有機會在環境教育學習中建立與土地的深刻連結。

同獲綠旗再認證的桃園市新埔國小，將水資源、消耗與廢棄物及健康生活等議題融入課程，透過製作「淨零綠色生活地圖」，探索社區中的環保資源，以及環境友善店家，新埔國小位於會稽國中學區，2校生態教育接力，有助於延續環境教育學習歷程，校長蔡明翰表示，培養守護環境的責任感，要從自己的學校與社區做起。

此外，桃園市美華國小也成功取得綠旗再認證，深化「生物多樣性」課程，學生可自信地拿著蜂屋及海報解說「獨居蜂媽媽會在裡面產卵，她可以決定卵的性別。」校長邱冠璋表示，透過實際動手做，例如種植玉米從1小棵到長大成熟採收，孩子們特別有感受。

會稽國中通過台美生態學校認證，黑松教育基金會安排夥伴學校參訪，觀摩學校將赤腹鷹融入校訂課程。（圖由黑松教育基金會提供）

黑松教育基金會運用「生態學校」執行步驟與環境路徑，幫助桃園學校取得最高榮譽「綠旗」認證數，連續4年蟬聯全國第一，獲環境部頒發「生態學校卓越貢獻獎」。（圖由黑松教育基金會提供）

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