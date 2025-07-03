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    《玩具總動員》出沒大稻埕！巨型熊抱哥、三眼怪 揪你來打卡

    永樂廣場熊抱哥身後鄰近祈求良緣聞名的霞海城隍廟，一轉彎可以看見《玩具總動員》的情侶胡迪及寶貝、巴斯光年與翠絲同台現身，與月老廟氣氛相互呼應。（記者孫唯容攝）

    永樂廣場熊抱哥身後鄰近祈求良緣聞名的霞海城隍廟，一轉彎可以看見《玩具總動員》的情侶胡迪及寶貝、巴斯光年與翠絲同台現身，與月老廟氣氛相互呼應。（記者孫唯容攝）

    2025/07/03 10:40

    〔記者孫唯容／台北報導〕迎接《玩具總動員》30週年，台北市觀光傳播局攜手迪士尼，即日起至8月28日帶來「大稻埕復古玩具店」快閃活動，在大稻埕周邊、永樂市場前廣場設置4大打卡點，胡迪、巴斯光年、熊抱哥、三眼怪等超人氣角色驚喜現身街頭，歡迎大小朋友來到大稻埕展開一場充滿趣味的尋「玩」之旅。

    活動期間來到迪化街商圈，在南京西路入口可以發現3公尺「熊抱哥」微笑坐著迎賓，往前走來到永樂廣場前，抬頭還可以看見6公尺高的三眼怪在紅磚屋頂上出沒，永樂廣場中央則有另1座大型熊抱哥玩偶，毛絨絨的外表讓萌度加分，歡迎民眾近距離拍照。

    觀傳局指出，在永樂廣場熊抱哥身後鄰近祈求良緣聞名的霞海城隍廟，一轉彎可以看見《玩具總動員》的情侶胡迪及寶貝、巴斯光年與翠絲同台現身，與月老廟氣氛相互呼應，角色前方象徵情感連結的紅色「愛情翹翹板」，讓民眾可以拍攝互動照片，增添趣味。

    此次，本次快閃店則是以《玩具總動員》結合復古台味設計，帶來超過100樣限定周邊，包括台式風格茄芷袋、復古瓶蓋吊飾、磁鐵等；民眾可至遊客中心索取「復古玩具地圖」，依地圖指引前往合作商家，可享有吃喝玩樂各種豐富限定優惠，利用地圖參與集章活動、並追蹤DisneyStyle.Tw Instagram帳號還可兌換玩具總動員30週年限量貼紙。

    永樂廣場前抬頭就看見6公尺高的三眼怪在紅磚屋頂上出沒。（記者孫唯容攝）

    永樂廣場前抬頭就看見6公尺高的三眼怪在紅磚屋頂上出沒。（記者孫唯容攝）

    永樂廣場中央則有另一座大型熊抱哥玩偶，毛絨絨的外表讓萌度加分，歡迎民眾近距離拍照。（記者孫唯容攝）

    永樂廣場中央則有另一座大型熊抱哥玩偶，毛絨絨的外表讓萌度加分，歡迎民眾近距離拍照。（記者孫唯容攝）

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