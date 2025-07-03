2個年級沒學生 北港育英國小114學年改為分校

北港育英國小114學年度改為好收國小育英分校，圖為育英國小學生上課情景。（擷圖自育英國小臉書）

2025/07/03 10:36

〔記者黃淑莉／雲林報導〕少子化影響，114學年度雲林縣有3所國小1年級沒有新生，其中北港育英國小因6年級也沒學生，雲林縣府依「雲林縣立國民中小學變更或停辦辦法」確定114學年度起育英國小改為好收國小分校，縣府日前在地方召開公聽會，家長對改分校沒意見，要求學生的學習權益不受影響。

雲林縣114學年度公立國小報到人數4190人，其中新生人數掛零有興昌、育英及成龍等3校，縣府遵守教育部一人成班規定，沒有裁併校考量，育英國小目前的5年級沒有學生，114學年度1年級已確定不會有新生。

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縣府教育處指出，「雲林縣立國民中小學變更或停辦辦法」第6條第4項規定，學校當學年度有二個年級以上無學生者，應合併為隸屬其他學校之分校，依規定改為好收國小分校。

縣府日前依規定在地方召開公聽會，出席地方人士及學生家長對改為好收國小分校沒意見，要求原來英語外師、相關補助及設施設備都要維持，育英國小獎助學金要留育英學生專用。對於家長所提出要求，教育處長邱孝文當場承諾學生的學習權益、福利不會因改分校受影響。

教育處表示，先前曾針對縣內各分校學生學習狀況調查，發現分校因學生數少，老師根據孩子需要給予適性教育，學習表現不比本校差，還有家長因孩子轉到分校上學後，各項表現大幅進步且喜歡上學，把今年要讀小1的另一個孩子送到分校就讀。

教育處指出，育英國小改好收分校7月4日將召開教育審議委員會，通過後報教育部備查。

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