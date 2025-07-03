新北板橋「夏日嘉年華」7/12、7/13見 日藝伎舞者應邀演出

新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」將於7月12、13日在府中廣場舉行，熊本縣山鹿市將帶來燈籠舞表演。（圖由板橋區公所提供）

2025/07/03 10:27

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」將於7月12、13日在府中廣場舉行，板橋區長陳奇正指出，今年活動與日本熊本縣山鹿市、秋田縣湯澤市、富山縣魚津市、和歌山縣和歌山市、香川縣善通寺市、香川縣琴平町及佐賀縣鳥栖市等7個友好城市共同舉辦，現場規劃市集、多元舞台演出，還有限量異國美食免費體驗。

陳奇正表示，舞台活動規劃熊本縣代表性的鄉土藝能表演，秋田縣藝伎舞者也應邀前來演出，活動現場也將提供日本友好城市觀光資訊，以及日本東北、關西、北陸、四國、及九州等在地的小點心、抹茶刨冰、風味物產、特色小物及清酒供民眾品嚐購買，舞台活動更有7個城市觀光旅遊資訊介紹及有獎徵答。

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區公所說，2天活動每天提供限量小點免費體驗，包括香檸抹茶、摩摩喳喳、醬油團子、越南春捲、辣炒年糕等，還有日韓服飾換裝拍照、台灣古早味童玩體驗，雙北世壯運男子組鏈球金牌、和歌山市議員井上直樹也將率團帶和歌山限量果汁飲品參展，相關活動資訊公布於公所粉專。

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