為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    新北板橋「夏日嘉年華」7/12、7/13見 日藝伎舞者應邀演出

    新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」將於7月12、13日在府中廣場舉行，熊本縣山鹿市將帶來燈籠舞表演。（圖由板橋區公所提供）

    新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」將於7月12、13日在府中廣場舉行，熊本縣山鹿市將帶來燈籠舞表演。（圖由板橋區公所提供）

    2025/07/03 10:27

    〔記者黃子暘／新北報導〕新北市板橋區「板橋夏日嘉年華」將於7月12、13日在府中廣場舉行，板橋區長陳奇正指出，今年活動與日本熊本縣山鹿市、秋田縣湯澤市、富山縣魚津市、和歌山縣和歌山市、香川縣善通寺市、香川縣琴平町及佐賀縣鳥栖市等7個友好城市共同舉辦，現場規劃市集、多元舞台演出，還有限量異國美食免費體驗。

    陳奇正表示，舞台活動規劃熊本縣代表性的鄉土藝能表演，秋田縣藝伎舞者也應邀前來演出，活動現場也將提供日本友好城市觀光資訊，以及日本東北、關西、北陸、四國、及九州等在地的小點心、抹茶刨冰、風味物產、特色小物及清酒供民眾品嚐購買，舞台活動更有7個城市觀光旅遊資訊介紹及有獎徵答。

    區公所說，2天活動每天提供限量小點免費體驗，包括香檸抹茶、摩摩喳喳、醬油團子、越南春捲、辣炒年糕等，還有日韓服飾換裝拍照、台灣古早味童玩體驗，雙北世壯運男子組鏈球金牌、和歌山市議員井上直樹也將率團帶和歌山限量果汁飲品參展，相關活動資訊公布於公所粉專。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播