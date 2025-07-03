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    輸出台灣經驗培育在地人才 台日高教攜手「跨文化管理」助企業外展

    台日大學攜手培育跨文化管理人才，助業界到海外發展更順利。（彭博）

    台日大學攜手培育跨文化管理人才，助業界到海外發展更順利。（彭博）

    2025/07/03 10:00

    〔記者楊綿傑／台北報導〕產業日益國際化，企業愈發需要除了專業技術外，跨文化、宗教、習俗溝通與管理能力的專業人才。陽明交通大學與日本立命館亞洲太平洋大學今將宣布（APU）攜手培養具國際視野的跨文化管理人才，透過創新教學模式並融入文化特色，將有助提升我國在世界的科技影響力。

    台灣半導體成為全球不可或缺的要素，業界陸續前往美日等國設廠，但其中文化理解與溝通協調是不亞於技術的關鍵問題。而陽明交通大學和APU的合作是結合前者在高科技學研及人才培育的強項，與後者在國際教育及文化融合的長期著墨。

    APU校長米山裕指出，日本國內半導體製造業從業人數從1998年的19萬人降到2020年的8萬人，因此日本盼推動「矽島九州」計畫，引進國際半導體人才，但過程中出現文化溝通矛盾，正如台積電在美國建廠也發生類似問題，因此盼提早培養跨文化管理人才，解決國際企業的落地問題。

    陽明交大國際半導體策略辦公室執行長曾院介指出，自己曾造訪台積電在美國亞利桑那的新廠，不難看出存在水土不服的隱憂。海外設廠不能只視為是「產線的延伸」，只談技術實力難展現國力，必須加入具自身文化的管理內容，才能發揮影響力。

    曾院介提到，台灣企業邁向國際化之外，也要創造台灣優勢項目的教學體系，與產線一同輸出，培育當地人才提升台灣國際地位。與APU合作將先透過科技管理領域教師，與該校國際學生互動，有助未來打造具台灣特色且能為外國人所接受的教學方式。

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