育嬰留停提高至8成薪 男性公務員申請激增、女性減少

育嬰留停提高至8成薪，台北大學教授黃婉玲研究，男性申請激增女性減少，刊於考試院國家人力資源論壇。（圖擷取自官網）

2025/07/03 10:06

〔記者林曉雲／台北報導〕根據學者研究，公務人員申請育嬰留職停薪，2018至2023年間共有1萬5129筆，申請總人數為9961人（男性1494人，女性8467人），政府於2021年7月將育嬰留停津貼提高至8成薪，施行後2年半申請人次增至6418、約4.2%增幅，增加者幾為男性，較施行前男性申請人次增幅達39.1%，男性申請人數亦有36%增幅，女性卻不增反減、降幅約1.6%，男性公務人員在申請人數或多次申請留停比例皆有上升趨勢。

國立台北大學公共行政暨政策學系教授黃婉玲的研究，刊於考試院國家人力資源論壇，研究結果指出，公務部門持續推展育嬰友善措施後，男性申請育嬰留停的人次與人數皆提升，讓兩性在家庭及工作選擇中更平權；另準實驗設計結果也顯示，育嬰留停並未對公務人員陞遷速度造成明顯的負面影響。

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依內政部統計，1984年台灣平均每育齡婦女總生育人數2.06人，去（2024）年再降至0.885，為紓緩少子女化危機，行政院訂定性別工作平等法，2021年7月將育嬰留停津貼由原本6成薪提高至8成薪，軍公教人員一體適用，考試院配合修正相關規定，例如允許配偶雙方同時辦理育嬰留停，並得同時請領同一子女之育嬰留停津貼；留停結束後，原則回復原職。

研究亦發現，有留停者僅約3成從生育至今有陞遷，無留停陞遷比例近5成，另分析「陞遷速度」，扣除育嬰留停時間後，留停者陞任下一職務列等平均所需時間，比沒有留停者快1年左右。不過該研究僅針對符合特定資格的留停者分析，研究結果不適合類推至所有公務人員。

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