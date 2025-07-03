嘉市大雅路機車待轉區挨批成「待撞區」 市府：將調整改善

車道前方就是機車待轉區，民眾擔憂恐成待撞區。（塗英志提供）

2025/07/03 09:54

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府日前完成大雅路一段人行道改善工程，不過有民眾陳情，大雅路與東洋新邨路口南側設置的機車左轉待轉區，就位於外線車道前方，待轉區恐成為「待撞區」，有交通安全疑慮。市府回應，該機車待轉區為廠商復舊劃設，將調整改善。

嘉義市順利世家美術館長塗英志說，大雅路一段人行道改善工程完工，除去黑板樹，人行環境煥然一新，不過在大雅路與東洋新邨路口處的機車待轉區，劃設位置就在車道前方，機車騎士待轉時，汽、機車自市區往嘉義縣方向行駛，必須繞行經過或切換車道避開，待轉區有成為「待撞區」疑慮，希望能調整改善。

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市府表示，大雅路一段與東洋新邨路口，為T字型交叉路口，機車兩段式左轉待轉區是施工廠商復舊繪設的，派員現場勘查後，近期將調整路口上游最外側車道與路肩標線槽化處理，並調整退縮機車待轉區位置、增設機車待轉區指示牌面，提升待轉區警示性。

嘉義市大雅路與東洋新邨路口的機車左轉待轉區，設於車道前方，民眾陳情盼改善。（記者王善嬿攝）

大雅路與東洋新邨路口機車待轉區。（記者王善嬿攝）

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