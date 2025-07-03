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    苗栗縣攜手串連愛心平台助弱勢 8月1日上線

    民進黨縣議員陳光軒向苗栗縣政府建議設置網路「苗栗縣攜手串連愛心平台」，讓民眾有更多捐款管道助弱勢。（陳光軒提供）

    民進黨縣議員陳光軒向苗栗縣政府建議設置網路「苗栗縣攜手串連愛心平台」，讓民眾有更多捐款管道助弱勢。（陳光軒提供）

    2025/07/03 09:50

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣內清寒家庭家中遭逢巨變時，經常需要大量的社會資源來給予支持，光是靠縣政府的社政資源，對案家來說還是杯水車薪，對於現今物價高漲，時常支持地方弱勢的民間慈善團體，苗栗縣政府社會處已研擬成立「苗栗縣攜手串連愛心平台」，8月1日將正式上線，讓有心助人的民眾，都可透過線上平台捐款，協助弱勢清寒的家庭。

    民進黨苗栗縣議員陳光軒表示，去年6月苗栗縣議會定期會總質詢時，建議苗栗縣政府建立網路捐款平台，透過網路之便利性，募集更多資源協助弱勢家庭，此提議獲得縣長鍾東錦的首肯，並於臨時動議時獲得全體議員無異議通過提案，苗縣府社會處經過近1年的細部研議、已建置｢苗栗縣攜手串連愛心平台｣，未來民眾可透過縣府的網路平台操作，即可利用多種線上捐款方式，捐款至苗縣府的社會救濟會報專戶做公益。

    苗栗縣政府社會科表示，「苗栗縣攜手串連愛心平台」捐款專案，包括急難救助、棺木代金、社會救助脫貧措施方案、食物銀行、即時送愛服務、遊民自立生活輔導；串接金流方式有信用卡（定期或單筆））、銀行虛擬帳號（實體ATM、網路ATM、網路銀行匯款）、超商條碼、街口支付 、LINEPay等。

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