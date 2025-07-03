捷運汐東線要徑工程推進 汐止南陽街不再逢雨必淹

新北市政府推動捷運汐止東湖線要徑工程，新設雨水箱涵，解決過去汐止南陽街逢雨必淹問題。（捷運工程局提供）

2025/07/03 09:34

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府2023年底展開捷運汐止東湖線要徑工程，繼去年底完成汐止區大同路自來水管線遷移，提升供水品質後，7月2日再完成新設雨水箱涵與既有排水系統銜接通水作業，大幅提升區域排水效益，解決汐止區南陽街涵洞一帶逢雨必淹問題。

新北市捷運工程局局長李政安表示，為加速汐止東湖線主體工程進度，預先排除橋梁基礎與管線衝突，2023年12月率先啟動要徑工程，去年底已完成大同路自來水管線遷移，同步施作的雨水箱涵，今年6月底與南陽街既有的排水系統銜接完成，可大幅提升當地排水效益，有效紓解強降雨的積水壓力。

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他說，新設的雨水箱涵全長約610公尺、尺寸為2公尺X 2公尺，連接內溝溪，尾端則以直徑1000毫米的鋼筋混凝土管銜接南陽街既有的排水系統。

李政安指出，施工過程需跨越汐止通往台北市的重要幹道，加上地下管線錯綜複雜，遇到建築物結構，面臨諸多技術挑戰，在市府和工程團隊合作下，順利完成接管與通水作業，未來可避免南陽街遇雨積淹水的情況再次發生，後續將完成箱涵的結構和回填作業，象徵捷運汐東線要徑工程完成一項重要里程碑。

捷運局補充，汐東線要徑工程完成自來水與新設雨水箱涵後，將接續拓寬汐止區吉林街與福德三路；此外，汐東線主體工程也在今年3月開工，同步升級周邊基礎設施。

新北市捷運汐止東湖線要徑工程達成階段性目標，新設的雨水箱涵與汐止南陽街既有的排水系統銜接完成，提升排水效益。圖為施工中的雨水箱涵。（捷運工程局提供）

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