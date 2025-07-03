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    發展位置就在台灣旁！擾動「98W」將北轉 週末外圍環流影響

    擾動「98W」有可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，由於發展位置就在台灣旁邊，週末期間外圍環流將可能影響。（圖擷自中央氣象署）

    擾動「98W」有可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，由於發展位置就在台灣旁邊，週末期間外圍環流將可能影響。（圖擷自中央氣象署）

    2025/07/03 09:55

    郭顏慧／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕今明兩天（03-04日）台灣附近仍是以偏東到東南風的環境為主，溫度持續偏高，北部地區仍有超過38度高溫發生的機會，西半部則還是有午後局部熱對流雷雨發生的機會，台中以南山區及近山的平地區域熱對流發展可能相對較旺盛；擾動「98W」有可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，週末期間外圍環流將可能影響台灣。

    天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書表示，今明仍高溫炎熱，午後有午後局部熱對流雷雨發生的機會，週末（05-06日）的天氣就要看熱帶擾動「98W」的發展而定，目前「98W」環流逐漸進入呂宋島上空，受到陸地干擾的影響，短時間內強度發展較為有限，不過到週末期間有機會逐漸進入南海東北部一帶，強度就有慢慢發展的趨勢，有可能逐漸增強為熱帶性低氣壓，會不會成為颱風還要再觀察。

    路徑部分，隨著太平洋高壓東退，「98W」將慢慢轉向北移動，逐漸往台灣海峽南部或是恆春半島附近海域靠近，週末期間外圍環流將可能為花東、恆春半島甚至南高屏等地帶來降雨的機會，其他地方的午後熱對流雷雨也將增多。再來到了下週一（07日）之後這個系統會不會進一步接近甚至通過台灣附近就很值得觀察。

    吳聖宇強調，由於它發展醞釀的位置就在台灣附近，因此對於它未來的變化情況需要密切加以注意，也請民眾要多留意最新的天氣預報資訊。

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