朴子高明寺辦31年夏令營 母語教學說「媽媽的話」

朴子高明寺舉辦夏令營，課程豐富，還加入母語教學。（高明寺提供）

2025/07/03 09:22

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣朴子高明寺推動品德教育，培養兒童善根，從1990年起由蔡雪薇居士創議舉辦兒童育德夏令營，至今已35年，今年第31屆夏令營本週舉辦，更與中正大學台灣文學與創意應用研究所合作，在營隊設計中加入「母（台）語教學」，期盼小學員們能聽懂、會講「媽媽的話」。

朴子高明寺於1922年由陳添貴居士募資興建，是朴子地區歷史最悠久的佛寺，還設立「朴子日曜學園」教化兒童，培養善根；高明寺董事長陳英毅說，「兒童育德夏令營」除2004年「七二水災」與2020至2021因「新冠疫情」停辦，其餘年年舉辦，獲得好評，推動佛法扎根，是嘉義縣「老字號」夏令營營隊。

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夏令營每屆宗旨貫穿課程，本屆以「健康成長、快樂學習、培育品德」為宗旨，有來自嘉義、台中、雲林、台南、南投等不同縣市共67位學童報名參加，13名嘉義在地青年擔任志工小隊輔，本屆與國立中正大學台灣文學與創意應用研究所合作，加入「母（台）語教學」，也在課程建立正確的人生觀。

朴子高明寺表示，暑假是孩子們成長的黃金時期，更是探索世界、培養潛能的機會，夏令營提供歡樂安全的孩童成長環境，希望未來有更多孩子參與。

朴子高明寺的夏令營已舉辦31屆。（高明寺提供）

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