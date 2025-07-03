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    高雄飲冰品抽驗 1件腸桿菌超標開罰3萬元

    高雄飲冰品抽驗結果公布，一店腸桿菌超標遭罰3萬。（衛生局提供）

    高雄飲冰品抽驗結果公布，一店腸桿菌超標遭罰3萬。（衛生局提供）

    2025/07/03 09:16

    〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市衛生局今（3）日公布1至5月飲冰品抽驗結果，總計抽驗131件，1件不符衛生標準，經檢出腸桿菌科不符合「食品中微生物衛生標準」，限期改善後再次抽驗仍不符規定，依違反食品安全衛生管理法開罰3萬元罰鍰。

    高市衛生局表示，為維護夏季食用飲冰品安全衛生，今年1月起，針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲冰品場所，抽驗冰品、飲品、配料、咖啡及玫瑰花等，共計抽驗131件，檢驗衛生標準、赭麴毒素、農藥殘留、咖啡因。

    其中1件冰品（位於鼓山區店）檢出腸桿菌科不符合「食品中微生物衛生標準」，經限期改善後，再次抽驗仍不符規定，依違反食品安全衛生管理法第17條規定，按同法第48條第8款規定，處以3萬元罰鍰。

    衛生局指出，腸桿菌超標可能原因包括製作過程中的環境清消未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳、食材保存不當、病媒管理不良及從業人員健康風險等因素造成。食品業者應落實自主衛生管理，從業人員應保持良好衛生習慣，落實食品作業場所、設備、盛裝容器具、食材原物料貯存環境及製程等衛生管理，並確保產品品質安全無虞。抽驗相關結果均已陸續更新於食安地圖（網址https://foodmap.kchb.gov.tw/）。

    高雄飲冰品抽驗結果公布，鼓山區一冰店腸桿菌超標被罰3萬。（民眾提供）

    高雄飲冰品抽驗結果公布，鼓山區一冰店腸桿菌超標被罰3萬。（民眾提供）

    高雄市衛生局今年1至5月稽查131間飲品店。（衛生局提供）

    高雄市衛生局今年1至5月稽查131間飲品店。（衛生局提供）

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