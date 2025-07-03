台中國際糕豐會9/13登場 千人宴7/25開放預訂

今年的台中國際糕豐會將於9月13及14日移師「大安港媽祖文化園區」舉辦。（圖由觀旅局提供）

2025/07/03 08:45

〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局為推廣海線觀光並活絡地方產業，今年的台中國際糕豐會將於9月13及14日移師「大安港媽祖文化園區」舉辦，主打結合在地農漁特產與傳統辦桌文化，打造地方觀光與產業雙贏的新模式，9月13日將由大安區農會舉辦千人宴，7月25日將開放團體預訂。

觀旅局長陳美秀表示，大安區擁有豐富的農漁特產，包括蔥、肉品、米、芋頭及各式海產，都是受大眾好評具高品質。然而大安區近年隨人口外移，地方產業面臨轉型挑戰，期盼透過糕豐會「千人宴」活動，導入產品化與通路行銷思維，吸引外地遊客深入體驗，也協助當地美食打造品牌，開創觀光新風貌。

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大安區農會總幹事蔡建宗表示，農會將推出「飛天豬辦桌創意料理」，傳承辦桌文化精神，以大安地區具認證的「安農五寶」為食材，包括安心豬、芋頭、蔥、海產與安泉米，強調在地、當令、新鮮，並融合創意發想與傳統廚藝，為海線帶來質感與美味兼具的辦桌饗宴！

大安區農會日前辦試菜活動，端出千人宴料理。總鋪師王淳鐃表示，「心想事成樂長青」這道料理融合豬腳與麵線的祝壽寓意，豬腳寓意勇健安康，麵線則代表長壽吉祥，期許賓客心想事成、福壽綿延；現場還有以牛奶麵包搭配豬五花的創意改良刈包「共享榮華望五花」；中西合璧的「和氣生財豬福您」，則是將醃漬紅蘿蔔與生菜、酥炸豬排完美結合，展現台式與西式融合的美味層次，口感清爽不膩。

觀旅局表示，「千人宴」將推出10道精選料理，每桌訂價新台幣6000元（10人桌），採預約報名制，將於7月25日開放團體預訂。相關訊息可上觀光旅遊局網站查詢。

千人宴將由大安區農會辦理，並推出「飛天豬辦桌創意料理」。（圖由觀旅局提供）

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