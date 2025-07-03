為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    台中國際糕豐會9/13登場 千人宴7/25開放預訂

    今年的台中國際糕豐會將於9月13及14日移師「大安港媽祖文化園區」舉辦。（圖由觀旅局提供）

    今年的台中國際糕豐會將於9月13及14日移師「大安港媽祖文化園區」舉辦。（圖由觀旅局提供）

    2025/07/03 08:45

    〔記者歐素美／台中報導〕台中市政府觀光旅遊局為推廣海線觀光並活絡地方產業，今年的台中國際糕豐會將於9月13及14日移師「大安港媽祖文化園區」舉辦，主打結合在地農漁特產與傳統辦桌文化，打造地方觀光與產業雙贏的新模式，9月13日將由大安區農會舉辦千人宴，7月25日將開放團體預訂。

    觀旅局長陳美秀表示，大安區擁有豐富的農漁特產，包括蔥、肉品、米、芋頭及各式海產，都是受大眾好評具高品質。然而大安區近年隨人口外移，地方產業面臨轉型挑戰，期盼透過糕豐會「千人宴」活動，導入產品化與通路行銷思維，吸引外地遊客深入體驗，也協助當地美食打造品牌，開創觀光新風貌。

    大安區農會總幹事蔡建宗表示，農會將推出「飛天豬辦桌創意料理」，傳承辦桌文化精神，以大安地區具認證的「安農五寶」為食材，包括安心豬、芋頭、蔥、海產與安泉米，強調在地、當令、新鮮，並融合創意發想與傳統廚藝，為海線帶來質感與美味兼具的辦桌饗宴！

    大安區農會日前辦試菜活動，端出千人宴料理。總鋪師王淳鐃表示，「心想事成樂長青」這道料理融合豬腳與麵線的祝壽寓意，豬腳寓意勇健安康，麵線則代表長壽吉祥，期許賓客心想事成、福壽綿延；現場還有以牛奶麵包搭配豬五花的創意改良刈包「共享榮華望五花」；中西合璧的「和氣生財豬福您」，則是將醃漬紅蘿蔔與生菜、酥炸豬排完美結合，展現台式與西式融合的美味層次，口感清爽不膩。

    觀旅局表示，「千人宴」將推出10道精選料理，每桌訂價新台幣6000元（10人桌），採預約報名制，將於7月25日開放團體預訂。相關訊息可上觀光旅遊局網站查詢。

    千人宴將由大安區農會辦理，並推出「飛天豬辦桌創意料理」。（圖由觀旅局提供）

    千人宴將由大安區農會辦理，並推出「飛天豬辦桌創意料理」。（圖由觀旅局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播