網路瘋傳台灣少女「拒說來自中國」AI影片 鄉民熱議：部分網友信以為真

有鄉民PO文指出，在YouTube上有則AI影片，發布不到3天就破28萬次觀看，在影片中卻描述一名少女，必須承認自己來自「中國台灣省」才能領取獎盃，部分網友甚至信以為真，引發網路議論。（圖擷自YouTube）

2025/07/03 08:59

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕隨著生成式AI風行全球，許多應用AI的新產品及功能也引起各界關注，不過近日有鄉民PO文指出，在YouTube上有則AI影片，發布不到3天就破28萬次觀看，在影片中卻描述一名少女，必須承認自己來自「中國台灣省」才能領取獎盃，部分網友甚至信以為真，引發網路議論。

YouTube頻道「異境瞳語」於上月30日發布一則影片，內容稱「17歲少女被迫說自己來自『中國台灣省』，否則就無法獲得獎項？她的回應震碎全場沉默！寧願選擇放下獎盃！全球媒體沸騰！」

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雖然在影片說明欄有註記「本影片呈現的是原創虛構故事，靈感源自無數真實卻沉默的台灣時刻」，但短短不3天就突破28萬次觀看，在下方還可看到一些留言稱「我愛台灣人！我愛林雅琴小姐姐的過人技藝與卓越可嘉勇氣！」、「台灣之光，勇敢說出我來自台灣，真的謝謝你」、「林小姐才是真正的勇者，丟臉的是中國，謝謝妳！」似乎將影片中的角色當成真人。

昨日下午PTT鄉民在分享這則影片時提到，「那個圖片超像AI的，也是中國大陸的口音，標題參雜簡體字，下面的怎麼這麼多網民在推『林雅琴』這個不存在的人？！」、「更扯的是3天不到，觀看次數破28萬」。

其他鄉民也紛紛留言質疑「後面有中華民國旗讓人感覺這很假...」、「這就是在編假故事來洗腦的」、「去討論這種情緒片真不真，都毫無意義」、「要你講中國台灣，卻有青天白日出現太衝突了」、「所以這個原創虛構影片是要幹嘛？」、「這種就是造謠來洗腦長輩的」等。

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