週六前酷熱防中暑 菲外海擾動持續發展 估2地風雨最顯著

氣象專家指出，今日至週六各地晴朗酷熱、紫外線強，局部高溫上看38度，而目前在菲島外海的98W持續醞釀，因「不確定性」因素多，預估未來路徑仍有如「天女散花」，但不管98W最終的路徑是哪條，南部及東部地區風雨將最為顯著。（圖擷自氣象署）

2025/07/03 08:51

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕氣象專家指出，今日至週六各地晴朗酷熱、紫外線強，局部高溫上看38度，而目前除了已在今晨生成的第3號颱風「木恩」，在菲島外海的98W持續醞釀，預估下週日、一熱帶低壓成輕颱外圍水氣影響，將為各地帶來局部陣雨。不過針對未來路徑，目前預估木恩對台無直接影響，至於98W因「不確定性」因素多，目前模擬路徑仍有如「天女散花」，但不管98W最終的路徑是哪條，南部及東部地區風雨將最為顯著。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，熱帶性低氣壓TD05已於今晨增強為今年第3號颱風「木恩」，繼續北轉東北行，朝日本東南方海域移動，對台灣無直接影響。

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「林老師氣象站」表示，要特別注意的是，菲島北方外海的98W目前還在醞釀，在進入巴士海峽後，強度還有繼續增強的趨勢。今晨美國NCEP模式及歐洲ECMWF均認為，98W運動會朝東北方向調整，沿著台灣東部外海通過；差異是後續距離台灣的遠近、強度的變化以及速度的快慢。不管98W最終的路徑是那條，就環境條件的變化來說，都會為台灣帶來較大及較多的風雨，南部及東部地區將會是最為顯著。

中央大學大氣系兼任副教授吳德榮今在「氣象應用推廣基金會」專欄撰文指出，今日至週六各地晴朗午後多雲；各地酷熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。午後山區及嘉義以南近山區平地有局部短暫陣雨或雷雨的機率；東半部、恆春半島亦偶有零星降雨的機率。今日各地區氣溫為：北部25至38度、中部24至36度、南部25至36度、東部23至36度。

吳德榮表示，預估下週日、一熱帶低壓成輕颱外圍水氣影響，雲量略增、氣溫略降，為各地帶來局部陣雨的機率。但熱帶系統的模擬仍在調整中，應續注意最新資料。

吳德榮提到，根據最新氣象署路徑潛勢預測圖顯示，第3號輕颱「木恩」今晨2時在硫磺島東方海面形成，將向北轉東北，遠離日本。

吳德榮也指出，根據最新歐洲系集模式模擬顯示，另一熱帶系統在呂宋島北端一帶緩慢發展，模擬路徑受太平洋高壓導引先偏西前進，過呂宋島後太平洋高壓減弱，轉為西南風導引向東北進行，進入鞍形場、移速減慢，再受其北方高壓導引轉向偏西，由於有「生成位置、鞍形場、高壓強度」等3個關鍵的「不確定性」因素，模擬路徑有如「天女散花」，其中不乏有直接威脅的。最新美國系集模式模擬也顯示類似的結果。

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「林老師氣象站」表示，菲島北方外海的98W目前還在醞釀，強度還有繼續增強的趨勢。不管98W最終的路徑是那條，就環境條件的變化來說，都會為台灣帶來較大及較多的風雨，南部及東部地區將會是最為顯著。（圖擷自臉書）

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