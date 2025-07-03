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    木恩颱風凌晨生成！氣象署曝最新路徑

    木恩颱風今日凌晨2時生成。（取自中央氣象署官網）

    木恩颱風今日凌晨2時生成。（取自中央氣象署官網）

    2025/07/03 06:46

    〔記者林志怡／台北報導〕今年第3號颱風「木恩」於今日凌晨2時生成，但目前位於日本東南方，並預計往北北西方向靠近日本東南方海面，距離台灣相當遙遠，因此對接下來的天氣並沒有直接影響，菲律賓東方海面的熱帶雲簇發展則有待持續觀察，民眾今日務必注意高溫，尤其北部地區可能有局部37度以上極端氣溫出現。

    中央氣象署說明，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，於今日凌晨2時發展為今年第3號輕度颱風「木恩」，預測未來往北北西方向朝日本東南方海面接近，對台灣天氣無直接影響。

    此外，中央氣象署提醒，目前菲律賓東方海面有熱帶雲簇發展，雖尚需時間整合，且還不確定是否會增強為熱帶性低氣壓，但仍需持續觀察，後續強度發展、移動路徑也須待熱帶性低氣壓成形後才會比較明朗。

    對於今日天氣，中央氣象署提醒，今明兩天仍是晴朗炎熱的天氣，各地白天氣溫普遍可攀升至32至36度，北部地區、中南部地區有機會達到36度以上，尤其北部局部地區有37度以上極端高溫，且東半部地區、基隆北海岸、恆春半島有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區、其他山區有局部短暫雷陣雨。

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