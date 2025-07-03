07/03 各報重點新聞一覽

行政院會今拍板「投資台灣二．○方案」，原本規劃的貸款額度3600億元，將增加至7200億元。（資料照）

2025/07/03 06:40

自由時報

7200億 投資台灣貸款額度倍增 行政院會今拍板 創造8萬就業機會

因應美國關稅衝擊，投資台灣三大方案將再加碼！行政院會今拍板「投資台灣二．○方案」，將聚焦五大信賴產業、大健康產業及服務業，原本規劃的貸款額度三六○○億元，將增加至七二○○億元，預計三年可吸引企業投資一．二兆元，創造本國八萬個就業機會，並推動企業導入AI升級轉型。

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罷綠連署涉造假 國民黨組發會副主委收押 藍委盧縣一列共犯 案情向上發展

屏東地檢署偵辦罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書造假案，繼收押領銜人張芳碩後，國民黨組發會副主委黃碧雲因涉犯偽造文書、個資法、選罷法，有勾串共犯、證人之虞，檢方昨天聲押獲准；組發會專委李得全則諭知五十萬元交保。法院裁定書並將國民黨原住民立委盧縣一列為同案共犯，案情有向上發展趨勢。

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母子3屍案凶手 願賠償逃死 賣地藏錢 獄友私吞1670萬

二○一九年犯下震驚社會「母子三屍案」的男子陳宏嘉，懷疑兼職演鄉土戲養家的同居人陳女，與男客有曖昧，掐死陳女並悶死雙胞胎兒子，法院兩度判處死刑，去年改判無期徒刑定讞，理由之一是陳男願意以繼承的土地賠償死者家屬，但他卻委託賴姓獄友賣地「藏錢」規避賠償，卻被賴男侵占高達一六七○萬餘元的售地價金，台中地方法院依侵占罪判處賴男二年四月徒刑。

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聯合報

「當美國贏 台灣就贏」谷立言籲朝野挺國防支出

賴清德總統前天發表「團結國家十講」第四講「國防」，批評在野黨刪凍國防預算，讓國際懷疑台灣自我防衛的決心。美國在台協會（ＡＩＴ）台北處長谷立言昨天表示，「正如台灣的國防支出在美國國會擁有跨黨派的大力支持，我深信台灣的各政黨也會為維護和平投入必要資源」。

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石破茂：防衛費占比 日本自決「不是外國說了就同意」

美國要求日本增加國防開支，美國總統川普還批評，日本不買美國米，不確定美日能達成關稅協議。日本首相石破茂二日強調，提高防衛費對國內生產毛額（ＧＤＰ）的占比，應由日本自行決定，不是聽憑外國要求，將在貿易談判捍衛日本利益。

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中國時報

兩岸紅綠學者交流 澳門對談

兩岸關係低迷，官方溝通停擺，不過近期澳門屢次成為兩岸紅綠學者面對面的對話平台。繼2月底座談會後，近日又有一場兩岸關係研討會舉行，大陸涉台學者包括嚴安林、李鵬、信強、盛九元等，台灣偏綠學者則有洪耀南、吳瑟致。一名與會學者透露，澳門的特殊之處，在於不用申辦台胞證也可憑護照入境，為綠營學者帶來便利。

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美國財長預測 聯準會9月前降息

美國財政部長貝森特1日表示，他認為聯準會（Fed）可能在9月前啟動降息，並公開質疑聯準會的決策邏輯，強調市場已清楚傳遞「通膨未起」訊號，聯準會的行動令人困惑。聯準會主席鮑爾則表示，若非關稅推升通膨的預期，聯準會本可提前降息。

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罷免民進黨原住民立委伍麗華連署書涉造假，國民黨組發會副主委黃碧雲（右）昨收押，國民黨原住民立委盧縣一（左）列為同案共犯，案情有向上發展趨勢。（資料照）

「母子三屍案」凶手陳宏嘉願意把繼承的農地賠償給死者家屬，法院從死刑改判無期徒刑，陳宏嘉卻委託獄友賣土地藏錢，獄友私吞售地的1670萬。（記者張瑞楨翻攝）

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