北部飆37度！今全台高溫炎熱 南部須留意午後雷雨

中央氣象署表示，今天為晴到多雲天氣，高溫普遍達32至36度，北部有機會出現局部37度以上高溫。（資料照）

2025/07/03 06:45

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（3日）各地大多為晴到多雲、高溫炎熱天氣，高溫普遍可達32至36度，中南部、東北部近山區平地、金門有機會出現局部36度以上高溫，北部地區有機會出現較大範圍36度以上甚至局部37度以上高溫，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出請務必做好防曬措施並補充水分。

降雨方面，北部地區、東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，請留意天氣變化。

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離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至33度；金門晴時多雲，28至35度；馬祖多雲時晴，28至31度。

此外，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為編號第3號輕度颱風木恩（國際命名MUN），中心在距離台北東方2440公里海面，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

4日、5日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

6日、7日中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

8日、9日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 28 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 33 27 ~ 32

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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