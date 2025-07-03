為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北部飆37度！今全台高溫炎熱 南部須留意午後雷雨

    中央氣象署表示，今天為晴到多雲天氣，高溫普遍達32至36度，北部有機會出現局部37度以上高溫。（資料照）

    中央氣象署表示，今天為晴到多雲天氣，高溫普遍達32至36度，北部有機會出現局部37度以上高溫。（資料照）

    2025/07/03 06:45

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（3日）各地大多為晴到多雲、高溫炎熱天氣，高溫普遍可達32至36度，中南部、東北部近山區平地、金門有機會出現局部36度以上高溫，北部地區有機會出現較大範圍36度以上甚至局部37度以上高溫，中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，外出請務必做好防曬措施並補充水分。

    降雨方面，北部地區、東半部地區及恆春半島不定時有零星短暫陣雨，午後嘉義以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，請留意天氣變化。

    離島天氣方面，澎湖晴時多雲，27至33度；金門晴時多雲，28至35度；馬祖多雲時晴，28至31度。

    此外，原位於日本東南方海面的熱帶性低氣壓，已於今天凌晨2時發展為編號第3號輕度颱風木恩（國際命名MUN），中心在距離台北東方2440公里海面，向北北西轉北進行，對台灣無直接影響。

    空氣品質方面，宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級。

    4日、5日東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後新竹以南地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    6日、7日中南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後大台北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

    8日、9日南部地區有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後各地有局部短暫雷陣雨。

    國際都市氣象：

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    28 ~ 36 28 ~ 35 29 ~ 33 27 ~ 32

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播