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    高雄新生兒連2月跌破千人 65歲以上人口首度突破2成

    高雄市上半年人口數272萬5804人，比去年底減少5608人。（記者陳文嬋攝）

    高雄市上半年人口數272萬5804人，比去年底減少5608人。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/02 23:46

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市最新人口數272萬5804人，比去年底減少5608人，持續負成長、生不如死，新生兒連2月跌破千人，創下歷年新低，65歲以上長輩首度突破2成，正式邁入超高齡社會。

    高雄最新人口統計資料今天出爐，人口數272萬5804人，其中男性133萬3558 人、女性139萬2246人，維持女多於男態勢；總戶數120萬6595戶，換算每戶平均人口數為2.3人。

    上半年出生人數為6320人、死亡人數13001人，合計自然減少6681人，少子化及高齡化趨勢全國皆然，高雄自106年起出生人口力度不足，持續呈現「生不如死」現象。

    上半年遷入人數76219人，大於遷出人數75146人，雖然社會增加1073人，但自然減少6681人，整體總人口數比去年12月人口數減少5608人，連續1.5年人口數負成長。

    值得一提的是，上半年結婚6686對新人，比去年同期7713對少，新生兒5月起跌破千人，5月下探至964人、6月略升至973人，連2月未達千人，創下歷年新低。

    此外，65歲以上長輩人口數55萬3684人，占總人口數20.31％，高雄正式邁入超高齡社會，光百歲人瑞達416人，其中男性192人、女性224人，凸顯長壽女性比男性多。

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