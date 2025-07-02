為守護同胞健康 緬甸女孩李佳慧困苦求學 將來台逐夢

20歲的李佳慧出生於緬甸佤邦，當地生活環境困苦，但她不放棄學習，今年暑假將來台逐夢，她說：「希望考上台灣醫學或護理相關科系，未來回緬甸守護同胞生命健康。」（李佳慧提供）

2025/07/02 23:41

〔記者王善嬿／嘉義報導〕緬甸內戰不停歇，今年3月又發生大地震，當地一位女孩李佳慧不放棄學習，多年來在台灣信義會蘭潭教會等各方助學資源支持下，經由網路視訊向台灣一位退休英文老師學英文，讓她從一竅不通，至今能看懂英文聖經；今年暑假李佳慧將來台逐夢，她說：「希望考上台灣醫學或護理相關科系，未來回緬甸守護同胞生命健康。」

現年20歲的李佳慧，出生於緬甸近中國邊境的第二特區佤邦、即作家柏楊筆下的「異域」，當地生活環境困苦，「父親在我2歲時就過世，母親在我幼年時就不在身邊，我與弟弟由奶奶拉拔長大」。

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李佳慧從小獨立懂事，國中畢業就出社會打工，為完成繼續升學夢想，2022年離鄉背井到臘戍聖光中學求學。

基督教台灣信義會蘭潭教會結合台灣民間社團資源，長年資助臘戍石廠村失親學子，李佳慧在石廠佈道所學生中心資助下，今年初完成高中學業。

「感恩蘭潭教會長年扶持，緬甸高中上課時間為中午12點到下午3點半，我利用上午及放學後時間，擔任佈道所中文補習班老師，教導清寒學童中文及課業輔導。」李佳慧為感謝教會資助，盡一己之力為佈道所服務。

自助人助，蘭潭教會見她求學意志堅定，便請台灣一位退休英文老師李瓊蕙，經網路視訊義務教學李佳慧3年英文，期間克服網路不時斷訊影響上課，去年緬甸內戰激烈時，佈道所屋頂遭炸彈碎片波及毀損，今年3月緬甸中北部發生芮氏規模8.2強震，即使如此仍阻斷不了她求學慾望。

今年初她通過僑生來台就學考試，錄取嘉義大學，即將於暑假來台就讀台灣師範大學僑生先修班，但她想要重考，就讀醫學或護理相關科系為目標，未來學成後，回緬甸照顧需要幫助的人。

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