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    台積電利多加持 高雄楠梓區上半年人口成長最多

    高雄市鳳山區蟬聯人口數最多行政區。（記者陳文嬋攝）

    高雄市鳳山區蟬聯人口數最多行政區。（記者陳文嬋攝）

    2025/07/02 23:08

    〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市最新人口數272萬5804人，比去年底減少5608人，鳳山區蟬聯最大行政區，楠梓區在台積電等產業加持下，上半年人口數成長最多；其次為仁武區可望本月突破10萬人大關。

    高雄最新人口統計資料今出爐，6月人口數272萬5804人，比去年底減少5608人；前三名行政區為鳳山區35萬4455人、三民區32萬9041人、左營區19萬7842人；其中鳳山區連續多年蟬聯最大行政區。

    上半年人口成長前三名為楠梓區增加1142人、仁武區增加925人、橋頭區增加576人；人口減少前三名為三民區減少1246人、前鎮區減少1229人、小港區減少1054人。

    最受矚目為楠梓區人口數19萬5546人成長最多，急起直追左營區19萬7842人，在台積電等產業加持下，依據113年至114年6月左營區平均每月增加31人，楠梓區平均每月增加134人，相當於左營區4倍計算，推估116年5月人口數超越左營區，成為高雄第三大行政區。

    此外，仁武區人口數9萬9881人，市府近年來大力建設，帶動區域發展起飛，人口數快速成長，6年增加8千多人，追過岡山區拉開差距，依據縣市合併100年至114年6月，以每月平均增加159人計算，推估本月人口數可望突破10萬大關。

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