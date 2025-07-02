玉山風口鐵柵欄嶄新完工 繼續守護山友安全

玉山風口鐵柵欄因架設在易崩塌的裸岩上，且材料必須透過直升機吊掛，施工並不容易。（玉管處提供）

2025/07/02 22:29

〔記者張協昇／南投報導〕 玉山主峰登頂前的風口鐵柵欄，今年3月15日遭上方大量落石砸毀，經玉山國家公園管理處（簡稱玉管處）委請廠商多次派員上山實地勘查、丈量、設計、備料，6月18日開始透過直升機吊掛材料並密集施工架設，終於在7月1日完工，繼續守護山友安全。

玉山風口一帶地質屬於易崩塌的裸岩碎石，玉管處在風口山徑設置鐵柵欄，避免山友遭落石擊中，也提供摸黑登頂山友一處安全避風點。「風口鐵柵欄」不但是山友們攀登玉山主峰前的重要防護罩，更已成為山友心目中玉山的重要地標。

請繼續往下閱讀...

惟今年3月15日，風口鐵柵欄遭上方大量落石與崩解碎岩擊中而應聲坍塌，支架傾倒，危及山友通行安全。玉管處除緊急調派保育巡查員清理出安全路基，並向山友宣導行經時應戴頭盔及注意落石外，也積極辦理招商，委請專業廠商重新設計施作鐵柵欄。

玉管處強調，風口鐵柵欄施設看似簡單，但因位處碎岩區，施工過程並不容易，且透過直升機吊掛材至高海拔山區，更得承擔不可控風險，但為了山友安全，再困難也得施作，如今嶄新鐵柵欄終於完工，將繼續守護山友安全。

惟玉管處也提醒山友，玉山主峰步道全線皆屬容易落石危險區，尤其排雲山莊以上碎石坡區更是高風險路段，呼籲山友最好仍應戴頭盔，並隨時嚴防落石。

玉山風口嶄新鐵柵欄嶄完工， 繼續守護山友安全。（玉管處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法