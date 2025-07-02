考季祈求順利 台南有特別的神祇「陳璸爺」

台南中西區北極殿供奉的「陳璸爺」神像。（記者洪瑞琴攝）

2025/07/02 22:11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕7月考季，尤其是國考、公務人員高普考旺季，許多考生前往文昌廟與孔廟祈求順利。在台南，還有一位特別的神祇「陳璸爺」，一位清代實任台灣知縣，被後人尊為清廉典範，也成為台南特有的地方信仰。

陳璸（音同「賓」）生於1656年，康熙年間中進士，歷任台灣知縣、兵備道等職，治績卓著。他在台南整頓文教、修水利、勘地籍，還曾自費修繕孔廟與縣學，並主張廢除壓榨百姓的「官莊」制度、減免苛稅，深受百姓愛戴。康熙皇帝也曾盛讚其「操守極清」。

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如今在中西區北極殿內，仍可見他當年敬獻的「辰居星拱」匾額，神像頭戴官帽、身穿朝服，象徵其文官身份。雖原始神像失落，現為後人重塑，但信眾依然眾多，考季期間更是香火鼎盛。北極殿委員傅然煇表示，陳璸爺「真人真事」，是台灣少見有政績、被神格化的清官信仰。

台南市政府近年推動「市政參訪計畫」，結合文史教育與廉政學習，引導學生認識自荷蘭時期熱蘭遮城設市政法庭以來的司法與廉政發展，並特別介紹陳璸作為典範官員的事蹟。

擔任講師的學甲區政風室主任黃彥雄指出，陳璸不僅重視教育，更是尊重原住民權利的早期實踐者。他強調，從荷治法庭、清代仁政，到今日公民參與，台南歷來都是廉政價值的實踐場域。如今，陳璸爺的神像仍靜靜守候在廟堂中，成為信眾與考生心中的「青天大人」，不只是祈福的對象，更象徵清廉政治的歷史傳承。

考生擺放准考證影本，祈考運順利。（記者洪瑞琴攝）

陳璸當年敬獻的「辰居星拱」匾額。（記者洪瑞琴攝）

北極殿簡介內容有「陳璸爺」故事與原奉祀的「陳璸爺」泥塑神像照片。（擷自北極殿簡介）

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