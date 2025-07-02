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    第4號颱風「丹娜絲」今年侵台首颱？ 專家：恐被殺個措手不及

    颱風論壇2日晚分享歐洲、美國、德國三家主流預測模式針對98W未來動態比較。（圖翻攝自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    颱風論壇2日晚分享歐洲、美國、德國三家主流預測模式針對98W未來動態比較。（圖翻攝自粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」）

    2025/07/02 22:49

    黃筱薇／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕颱風季到來，西北太平洋兩個熱帶擾動98W和99W發展近日受到關注，其中99W已於昨天（1日）增強為熱帶性低氣壓TD05，最快今晚增強為今年第3號颱風「木恩」，對台灣無直接影響。至於98W也被指持續發展有增強趨勢，未來是否升級成熱帶低壓甚至演變成颱風，還有待觀察，有專家今（2日）晚分享歐洲、美國、德國三家主流預測模式，直言現在就要定論是不可能的；若屆時成颱且來襲，可能已經離台灣陸地很近，有可能會被殺個措手不及。

    氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今晚分享歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）、美國國家氣象局全球預報系統（GFS）和德國氣象局氣象預測系統（ICON）針對熱帶擾動98W的預報。此前有數家台媒引述其他專家研判，指稱98W下週（6日至11日）有機會發展成今年第4號颱風「丹娜絲」，且是今年以來最接近台灣的颱風，恐成今年侵台首颱。

    對此，颱風論壇直言，看看歐洲、美國、德國三家主流預測模式，「針對低壓98W發展，目前最新的預報，可以觀察出各國持續不同調，而且三家差距相當大，顯見這次低壓帶預報困難度，很高！會造成超級電腦很難預報，主因是低壓98W結構依舊不穩定，低壓中心位置如果不穩定，那當然會影響各家模式的判斷及運算，結果就會出現預測一報一改、路線不同調，甚至像歐洲模式，連颱風都沒報出來的狀況。」

    颱風論壇表示，「在模式毫無共識的情形下，此刻要定論颱風具體路線、甚至會不會來，都是不可能的，以目前的狀況，可能要再觀察一兩天，等低壓98W有點完整的樣子之後，會比較有明確的結論。只不過，萬一到時候的結論是會來，那98W非常有可能已經離台灣陸地很近，有可能會被殺個措手不及，會蠻麻煩的，大家可以先預作一點最壞打算。」

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