Threads推1新功能 網友不買單：衰敗的開始

Threads官方宣布推出「私訊」（messaging）功能，卻有許多網友不買單。（路透）

2025/07/02 23:21

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕社群平台「Threads」推出後，以文字分享為核心的特性讓它迅速在台灣爆紅，台灣流量佔比位居全世界排名第二，僅次美國，成為年輕人最愛使用的社群平台。近日Threads官方宣布推出「私訊」（messaging）功能，沒想到竟有不少網友哀號，直呼「沒人想要這個功能！」

Threads在官方帳號表示，此次更新後，用戶可以在Threads上與其它用戶私訊，不需要再透過Instagram才能聯繫，只要更新至最新版本，Threads的功能列表中就會多出一個信封符號，點進去就可以開啟收件匣與對方聊天。

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Threads也提醒，雙方必須在Threads或IG上互相追蹤，且雙方用戶皆須年滿18歲才可以私訊對方，另外訊息不支援端到端加密，且目前僅支援行動裝置，僅可在手機上使用，未來將會推出群組聊天功能。

不過新功能曝光後，許多網友紛紛不領情表示，「沒人想要這個功能！」、「這可能是這個APP衰敗的開始」、「可以將這項功能停用嗎？」、「結果就變成交友網站」、「那我為什麼不用IG就好？」，更揚言「我要刪掉APP」。

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