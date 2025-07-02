探索北橫3大主題樂玩一夏 「巴陵古道漫步」深度體驗

「巴陵古道漫步」循古道木棧道與吊橋徐行，參訪古道生態園區。（桃園市政府風景區管理處提供）

2025/07/02 21:40

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「2025探索北橫」夏季活動熱烈展開！桃園市政府風景區管理處說，今年推出17條特色遊程，聚焦浪漫、放鬆、健康3大主題，「巴陵古道漫步」是備受矚目的深度遊程之一，全部遊程串聯大溪至復興的山林風光與部落文化，一路持續到10月。

觀光旅遊局代理局長王麗娟說，今年活動提供多元主題行程，更透過實地踩線，積極對接旅行社與企業團體的旅遊需求，盼讓山上店家、農場、導覽與餐飲業者看到市府的行動與決心，讓北橫的觀光能見度與合作機會同步提升。

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風管處指出，「放鬆」主題的「巴陵古道漫步」在專業導覽員帶領下，循古道木棧道與吊橋徐行，參訪古道生態園區的蝴蝶館、甲蟲館、地質館與原始山林景致，解說員示範辨識蝴蝶品種、一覽北橫地層珍稀礦石標本，另透過館內解說與桌餐體驗，營造放鬆加知性的深度旅遊模式，中午在林間平台享用以山產入菜的泰雅風味餐，介紹部落飲食文化，餐後延伸行程至慈湖紀念雕塑公園與台7線沿線地標，串連生態漫步與人文巡禮。

「健康」主題的「拉拉山巨木原鄉」行程，帶領遊客走入國家森林遊樂區，漫步巨木群中，享受大自然洗禮，感受森林療癒能量。

「浪漫」主題則有「阿姆坪風情」，搭船造訪薑母島，飽覽湖光山色、重溫偶像劇場景，也可參加「小烏來盛夏體驗」，享受森林浴與戲水的清涼夏日時光，相關詳情與報名方式，可上「2025探索北橫」活動網站查詢。

「巴陵古道漫步」遊程可賞覽原始山林景致，是備受矚目的深度遊程之一。（桃園市政府風景區管理處提供）

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