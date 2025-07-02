高雄台積電建廠效應 楠梓人口直逼20萬治安面臨挑戰

高雄台積電廠房南側的路段，多部大型機具仍在趕工中。（資料照）

2025/07/02 21:34

〔記者蔡清華／高雄報導〕台積電楠梓科技園區一口氣連建5座廠，帶動科技產業起飛，楠梓人口直逼20萬大關，隨之而來的噪音、污染、交通、房價飆、外來客增加所帶來的治安隱憂。

台積電投資2兆元進駐楠梓，台積電P1至P3廠目前興建中，P1廠已於去年11月進機、P2廠預計今年8月進機；P4、P5廠今年3月通過環評，4月中旬取得開發許可，預計今年8月動工，工期兩年半，建廠工程如火如荼的進行。

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市場調查，去年上半年楠梓新建案均價帶已拉近每坪40萬元。

市長陳其邁承諾，因應台積電設廠衍生的土地、水電、教育、人才、交通、醫療等需求，各項建設已逐步到位；國土署也表示，五年內進駐橋頭科學園區的科技大廠，可享投資總額15％的所得抵減，可為高雄新市鎮創造上萬就業績會，帶動周邊效益約2500億元。

不過，後勁居民質疑，占地7公頃的高煉廠污水處理場舊址，規畫為楠梓水資源中心，供應台積電再生水，恐會產生異味；市議員陳善慧肯定台積電帶動榮，但工程期間風吹砂，讓在地民眾門窗緊閉，後勁居民經常在群組抗議空氣、異味等。

楠梓人口遷入人數近年迅速增加，人數已直逼20萬大關，僅次於鳳山、三民、左營，可望在今年下半年超越左營區，伴隨而來的交通、治安等問題不容輕忽，警方坦言，這1、2年間，楠梓地區的刑案的發生率明顯攀升，經評估目前加昌派出所警力將難負荷，已規劃增設援中派出所因應，預計兩年後進駐。

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