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    與日交流再進階 台南官田新設「秋田街」

    日本秋田市長沼谷純（左）訪問台南，與市長黃偉哲（右）會晤，雙方就教育、體育等領域交流的可能性交換意見。（台南市府提供）

    日本秋田市長沼谷純（左）訪問台南，與市長黃偉哲（右）會晤，雙方就教育、體育等領域交流的可能性交換意見。（台南市府提供）

    2025/07/02 21:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕日本秋田市市長沼谷純今（2）日造訪台南市政府，與市長黃偉哲會晤，雙方就教育、體育等領域交流的可能性交換意見。面對現代城市外交強調實質互動，台南官田區新設道路命名為「秋田街」，這場拜會被視為台日地方交流持續深化的縮影。

    黃偉哲表示，台南目前與包括秋田市在內的日本城市締結了19個姊妹或友好城市，在疫情或地震等困難時刻，這些關係展現了相互支持與情誼；期盼這份跨國情誼能延續至下一代，透過教育與體育等交流形式，讓年輕世代彼此認識、深化互動。

    黃偉哲特別提及台南農產、水果及修學旅行資源，希望能吸引更多日本學生與青年走訪；也鼓勵台南學生前往秋田，從旅程中認識彼此。他並展示市府日前通過將官田區新設道路命名為「秋田街」的公文，象徵兩市關係留下具體足跡。

    沼谷純說，參訪了多處台南古蹟，深刻感受這座城市做為文化古都，歷史底蘊之豐厚，令人印象深刻，延續多年的交流成果及去年兩市正式締盟，此行也拜訪了台南的高中，期盼未來能持續推動更多領域的實體互訪與合作。

    秋田市位於日本東北地區，為秋田縣廳所在地及該縣第一大城。秋田以竿燈祭、稻米、清酒、秋田犬聞名。自2017年台南應用科技大學與秋田公立美術大學簽署國際交流協定後，秋田市即積極開展與台南的交流。

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